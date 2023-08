Studio N: Prachy a neoveksláctví. S Kamilem Filou o Kazmově filmu

Nefilmař Kazma, vlastním jménem Kamil Bartošek, natočil nefilm. A ten bourá české divácké rekordy. Na ONEMANSHOW: The Movie se podle Unie filmových distributorů za první víkend prodalo více než 291 tisíc vstupenek. Proč se z Kazmova projektu stal nejúspěšnější český film v historii? A co to říká o české kinematografii i diváctvu? Hostem Studia N je filmový kritik a publicista Kamil Fila.