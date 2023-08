live! Mladí čeští filmaři překonávají svými úspěchy v zahraničí ty zasloužilé. Proč?

Příští týden vstoupí do kin jeden celovečerní a čtyři krátké filmy, které byste v aktuální nabídce kin snadno přehlédli. A to by byla škoda. Dokazují totiž, že na pražské FAMU vzniká něco, co má šanci překročit hranice republiky. Respektive už překračuje – a mnohem sebevědoměji a úspěšněji, než se tak děje u starší generace.