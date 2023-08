Stát chce levnější a přátelštější rozvody, soudy nemají zkoumat důvody krachu manželství

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Rychlejší a levnější rozvody, konec zkoumání příčiny rozpadu manželství soudem nebo maximálně rok za mřížemi za neplacení alimentů. To slibuje návrh zákona, který připravilo ministerstvo spravedlnosti spolu s poslankyní Evou Decroix (ODS).

„Důvodem, proč přepisovat rozvodovou legislativu, je zájem o rodinu. Mění se formy soužití, a ač současná legislativa není tak stará, stále vychází z tradic ze sedmdesátých let a neodpovídá tomu, jak se dnešní rodiny vyvíjejí,“ vysvětlila na úterním brífinku Decroix, která působí i jako mediátorka.

„Zájmem nejenom justice, ale celé společnosti – a především dětí a účastníků rozvodu – by mělo být, aby se na rozvodu dokázali všichni dohodnout mírově a zvládnout ho s co nejmenším traumatem. Rozvod podle sociologických studií stále vychází jako druhá nejvíce traumatická životní událost hned po úmrtí blízké osoby. A to bychom neměli podceňovat,“ sdělila Decroix.

Podle ní je především potřeba