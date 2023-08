Adaptace na změnu klimatu není sexy téma do voleb. Města jen vysazují kytičky, říká environmentalistka

Že klimatická krize existuje, už skoro nikdo nepopírá. Že je potřeba se na změnu adaptovat – jak v zemědělství, tak třeba ve městech –, nepopírá taky nikdo. Jenže tím to končí, říká environmentalistka Tereza Rumanová z Ostravské univerzity. Magistráty a městští radní nechají vypracovat strategické dokumenty, co hrozí a jak se ve městech změnám klimatu přizpůsobit, ale strategie se poté do praxe nezavedou, tvrdí. „Není to sexy téma do příštích voleb,“ dodává. Co s tím? A co by česká města měla řešit jako prioritu?