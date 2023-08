Vyznání „přítele songu“, vděčného za lidi, jako byl Jiří Černý

Na skon Jiřího Černého spontánně reagovalo mnoho lidí, kteří se třeba na sociálních sítích pokoušeli popsat, jak moc pro ně byl zesnulý v jejich životech důležitý. Svědectví o charakteru Jiřího Černého, jeho zaujetí a oddanosti práci, jeho schopnosti oslovit publikum, to nepochybně. A také svědectví o tom, že byly časy, v nichž bylo možné tak velké množství lidí zasáhnout hudební publicistikou a pouštěním písniček – do rádia nebo na poslechových akcích. Autorům nejmladší generace, kteří se dnes pokoušejí najít uplatnění, to může znít až nereálně a utopicky.

V mnoha ohledech ale dosah a vliv Jiřího Černého a některých jeho kolegů souvisely s velmi neutopickou povahou předrevolučních časů. Také kvůli nim měli publikum, které je nejenom dokázalo ocenit, respektovat jejich rozhled, uznávat jejich názory na hudbu – byť je třeba i z generačních důvodů úplně nesdílelo. Bylo to také publikum ve stavu permanentní a nikdy úplně ukojené dychtivosti.

Při evokování časů normalizace se často připomíná nedostatek toho či onoho, fronty na banány a podobně. Hudby tenkrát také bylo pomálu. A určitá vrstva lidí, především mladých, ji chtěla. A chtěla ji hodně. Ale oficiální média tu jejich hudbu nehrála, státní vydavatelství jí publikovala minimum, něco se do země dostalo přes hranice, přes příbuzné, kteří dostali devizový příslib, a mohli tak ze Západu něco přivézt.

Mám teorii, že disproporčně velká popularita některých západních hudebníků v téhle zemi byla způsobená právě tímhle: jakousi pro