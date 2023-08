Hatíčku, teď už víš, jestli se i v nebi chodí v teplákách. Vzpomínka na kapelníka Sto zvířat Jana Kalinu

„Tohle nebude spisovně. Ale aspoň vynechám sprostý slova, který mě napadaj nebývale často. Takže… Zemřel Honza Kalina, kapelník Sto zvířat. Znali jsme se víc než čtyřicet let. A bezmála stejnou dobu jsme byli přátelé se vším, co k tomu patří,“ píše textař a saxofonista kapely Tomáš Belko. Jan Kalina zemřel minulý týden. Bylo mu padesát osm let.