Blažkova omluva koaličním partnerům nestačí, Bartoš a Rakušan chtějí setkání s Nejedlým dál řešit

Blažek o setkání s Nejedlým informoval minulý týden na Twitteru a tvrdil, že vzhledem k „nevídané bouřce“ nemohl restauraci opustit a přisedl si k Nejedlého stolu. Server Seznam Zprávy pak upozornil, že tam strávil celkem pět hodin. Dnes se ministr za setkání s bývalým Zemanovým poradcem omluvil. „Chci se omluvit všem, kterých se dotkla zpráva o mém soukromém setkání s Martinem Nejedlým,“ napsal s tím, že „setkání bylo náhodné a nejednalo se o předem plánovanou ‚pracovní‘ schůzku“.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes novinářům řekl, že pokud by šlo o plánovanou schůzku, bylo by to na ministrův odchod z vlády, to se však podle něj nestalo.

Koaličním partnerům ODS však Blažkova omluva nestačí. „Současné vyjádření pana Blažka nepovažujeme za dostatečné a budeme požadovat