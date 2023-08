Souboj demokracie s globalizací má hluboké kořeny

Renomovaná americká historička Tara Zahra letos vydala zajímavou knihu věnující se meziválečnému odporu proti globalizaci, nazvanou příznačně Proti světu (Against the World). V centru její pozornosti jsou vazby mezi tehdejšími anti-globalistickými tendencemi a masovou politikou. Volba období jistě nebyla náhodná. Právě meziválečné roky se vyznačují masovým odporem k důsledkům globalizace, který nakonec vyústil v politické snahy dosavadní vývoj z doby před rokem 1914 zbrzdit, či dokonce ekonomické procesy zcela přeorientovat.

Tara Zahra, působící na University of Chicago, je v českém vědeckém prostředí dobře známá. Běžnému čtenáři ale její jméno nejspíš nic neřekne, protože dosud žádná z jejích knih nebyla přeložena do češtiny. Je to paradoxní, protože je mimo jiné specialistkou právě na české moderní dějiny. Debutovala v roce 2008 monografií nazvanou Unesené duše (Kidnapped Souls), která pojednávala o česko-německých bojích o to, aby žádná dětská dušička nebyla ztracena pro ten či onen národní kolektiv. Přestože paušálně považujeme nacionální souboje Čechů a Němců za negativní a neproduktivní, Zahra mimo jiné ukázala, že měly i své pozitivní důsledky. Například vysoká gramotnost v českých zemích a jedna z nejhustších sítí základních škol byly důsledkem právě těchto nacionalistických bojů, stejně jako na tehdejší evropské poměry relativně rozvinutá síť institucí péče o děti a mládež vyrůstající zdola, z aktivizace občanské společnosti.

Obdobný přístup můžeme zaznamenat i v její nejnovější knize. Není psána jako příběh sváru postupující globalizace (a tedy přirozeného vývoje) a anti-globalizace (jako čehosi negativního). Naopak ukazuje, kterak je globalizace těmito reakcemi ovlivňována a jak se její podoby nevyhnutelně přizpůsobují dobovým politickým tlakům.

Studium meziválečného období pro nás může být v tomto směru inspirativní. Podobá se našim časům možná více, než by nám bylo příjemné. Doba před rokem 1914 měla