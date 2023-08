Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Profesor z Yaleovy univerzity o tom, proč se Západ v Putinovi zmýlil a co nám minulost říká o válce na Ukrajině.

Historik Snyder: Rusku nerozumíme. A to opravdu hluboce

Restaurace Porzellan je kolem oběda plná lidí, družní Vídeňané se ze světlé místnosti s vysokým stropem přelévají ke stolům venku, ženy v šifonových letních šatech a muži v plátěných košilích s rozhalenkou. Uvnitř v tom šrumci zahlédnu Tima Snydera, jak se dívá do dálky jako jediný nehybný objekt na fotografii s dlouhou expozicí.

Když si podáme ruce a já se posadím, vlažně se usměje.

Potom si v duchu vyčítám, že jsem mu nenavrhl, abychom ten oběd ještě odložili. Snyder se teprve před chvílí dozvěděl o smrti své přítelkyně Viktorie Ameliny, ukrajinské spisovatelky, která se stala jednou z obětí ruského raketového útoku na zaplněnou restauraci v Kramatorsku na Donbasu. Při stejném útoku zahynulo dalších dvanáct lidí, mezi nimi i děti. Desítky dalších utrpěly zranění s doživotními následky.

Snyder se s tím očividně vyrovnává jen těžko. Troufnu si vyjádřit mu soustrast a je mi trapně, jak netaktně to musí znít.

Uznávaná spisovatelka Amelina se od vypuknutí konfliktu věnovala dokumentování ruských válečných zločinů na Ukrajině, zejména na civilním obyvatelstvu. Krátce po začátku války napsala, jak ruská invaze evokuje likvidaci ukrajinské kulturní a intelektuální elity ve Stalinových čistkách třicátých let 20. století. To, že i ona byla o století později zavražděna, je naprosto nejtrpčím potvrzením jejího varování, přemítá Snyder: „Ukazuje to pravou tvář ruské války. Jde o genocidu.“

Člověk by třeba řekl, že mu úsudek zakalil smutek. Jak se však ukáže v průběhu našeho oběda, který se protáhne dlouho do odpoledne, kdy už v restauraci dávno nejsou žádní jiní strávníci, Snyder