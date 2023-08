Částečný součet: dvě lodě k Měsíci, jeho atmosféra, hexaferrum a mimozemšťané, kteří nikdy nepoznají oheň

Co se do jiných mých článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet vysvětlí, jak vyrobit železo podobné tomu v jádru zeměkoule, vrátí se k filmu Oppenheimer a zkusí si představit bytosti žijící na planetě, kde nic nemůže hořet.