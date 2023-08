Orbánovi navzdory: Maďarský hudební festival Sziget vzývá drag queens a lásku pro všechny

Více než 420 tisíc návštěvníků se během šesti dní prostřídalo ve vstupních branách jednoho z největších hudebních festivalů Sziget. Do srdce Maďarska, hlavního města Budapešti, se sjeli umělci z šedesáti tří zemí.

Ze všech stran se ozývá změť světových jazyků, kolemjdoucí návštěvníci hrdě nosí kolem krku vlajky svých zemí jako suprhrdinské kápě a z přilehlých pódií se okolím rozléhá hudba všech žánrů.

Festival Sziget, přezdívaný ostrov svobody, otevírá náruč návštěvníkům všech pohlaví, ras, sexuální orientace nebo náboženského vyznání. Jak je to ale možné zrovna v Maďarsku? Tedy v zemi, která se pod vlivem premiéra Orbána vyvíjí autoritářským směrem se sklony k rasismu, transfobii a homofobii?

„Vstupní most na ostrov Óbudai, kterým projdete na festival Sziget, působí, jako kdyby byl bránou do jiného světa, ve kterém neexistují každodenní starosti a člověk beze strachu může být, kým chce. Je to jako vstoupit na ostrov svobody,“ popsal svou zkušenost z festivalu jeden z návštěvníků v diskuzi na Facebooku.

Spojení „ostrov svobody“ se v příspěvcích fanoušků festivalu objevilo tolikrát, až