Jako byste přestali být středobodem vesmíru. K čemu je nám úžas?

Bylo červnové odpoledne v roce 2019 a v ten den mi na hlavu lilo snad už podvacáté.

Spolu s mým partnerem Kirillem jsme scházeli dolů kamenitým chodníkem a už jsme spolu ani nemluvili – dávno pominula fáze rozzlobených nadávek i hysterického smíchu, teď už si nebylo co říct. V tu chvíli jsme už měli na naší čtyřdenní túře v nohou desítky kavkazských kilometrů a tisíce výškových metrů. V pohorkách mi žbluňkala voda. Bylo v nich tak mokro, že nebudou mít šanci usušit se ani v noci, následující ráno z nich vodu vyliju jako ze sklenice.

Když jsme se konečně dobelhali k zapadlé vesničce a pod svahem začaly být vidět obrysy kamenných gruzínských domků, déšť ustal. Nad kopci se převalovala mlha, a když za pár minut začala stoupat k nebi, na sytě zelených stráních se rozzářily květy – žluté, bílé, modré, růžové.

Najednou se před námi zjevila silueta zvířete. Jen pár kroků od nás se zničehonic objevil hnědý kůň se světlým ocasem. Stál tam – v tichu, osamocený, bez stáda, jezdce, sedla či uzdy, s hlavou skloněnou k trávě.

Zastavila jsem se.

Dívala jsem se na něj, na dlouhé linie jeho těla, svaly na zádech, bílý vzor na jeho hlavě, na výjev jako z pohádky nebo fantasy filmu. Ucítila jsem zvláštní pocit v hrudi; ne že by se mi v ní něco sevřelo, jak se člověku stává, když má z něčeho strach, ale právě naopak – jako kdyby se mi srdce nafukovalo a nafukovalo, jako by v té chvíli opravdu vnímalo všechnu krásu, tajemství a lásku světa, jako by mi mělo za chvíli explodovat.

Zvlhly mi oči. V té chvíli jsem cítila něco, na co by slova snad ani nestačila: absolutní, dechberoucí úžas.

Destabilizující emoce

Pocit úžasu nás fascinuje od nepaměti – s vlastním výkladem toho, co přesně úžas je, přicházeli filozofové, umělci i náboženští myslitelé v průběhu staletí nesčetněkrát. Původně se však jeho význam spojoval jen s limitovaným obsahem, se zážitky souvisejícími s vírou a strachem z božských bytostí.

Revoluci v chápání emoce přinesl rok 1757, kdy irský filozof Edmund Burke publikoval text s názvem A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful (Filozofické zkoumání původu našich představ o vznešeném a krásném). Předestřel v něm dosud nevyslovenou tezi: