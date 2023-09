Cítili se pokažení, dokud neobjevili pojem asexualita. Nepotřebujeme sex ve vztahu, shodují se asexuální osoby

„Pro dospívající lidi je velmi důležité někam zapadat. Velkou roli hrají také vztahy a první partnerské a sexuální zkušenosti. Když jsou osoby asexuální, mohou právě v těchto aspektech cítit svou odlišnost a neporozumění. To je dokáže přivést k osamělosti a dojmu, že je s nimi něco špatně,“ říká výzkumnice Markéta Matějová. Právě cestu za pochopením sebe sama ukazují následující příběhy asexuálních osob.

Samuelovi je 34 let a necítí sexuální přitažlivost. Výrazněji si svou odlišnost začal uvědomovat na střední škole. „Chodil jsem na průmyslovku, kde studovali samí kluci, žádné dívky. Spolužáci si často povídali způsobem, jaký by si asi ve smíšené společnosti nedovolili. Nazval bych to možná až pornografickými příběhy o jejich zkušenostech a machismem,“ vzpomíná Samuel z Bratislavy.

Ze zájmu je ale občas poslouchal, protože popisovali pocity, které nikdy neměl. „Bylo to, jako bych se dozvídal něco o nové kultuře. Jako kdybych se přestěhoval řekněme do Indie a snažil se pochopit místní lidi z rozhovorů o tom, co považují za běžné oni,“ vysvětluje Samuel svůj pocit jinakosti.

Když byl teenagerem, mezi populární filmy patřila například série Prci, prci, prcičky. „Ty filmy jsem viděl. Zábavné je, že s rodiči. Také si všimli, že jsem jiný, a snažili se mě nasměrovat ve smyslu, hele, toto by tě ve tvém věku mělo zajímat.“

Komediální scény ho rozesmály, ale zároveň se v něm znásobil pocit nátlaku. „Například tématem prvního filmu je tréma nebo stres hlavních postav z toho, že končí střední školu a ještě neměli sex. V té době jsem byl asi druhák, spolužáci se už chlubili se svými zážitky, a tak jsem přemýšlel, jestli také nezkusím nabrat nějaké zkušenosti.“

Postupně ze Samuela stres opadl, protože se ho v kolektivu nikdo přímo na jeho sexuální život neptal. „Dodnes mám ale pocit, že na to, aby byl člověk sexuálně aktivní, existuje ve světě vlastně až nátlak.“

Lidi považují spíše za esteticky pěkné

Janě je 21 let, studuje na vysoké škole a letos založila na Instagramu účet s názvem Asexualita po slovensky. Motivovaly ji k tomu i rozhovory s kamarády, kteří vědí, že se identifikuje jako asexuální, ale nechtěli, aby jí množství jejich otázek bylo nepříjemné. Na profilu vysvětluje různé pojmy nejen svému okolí, ale praktický každému, kdo se o téma zajímá.

„Zjednodušeně řečeno, jde o