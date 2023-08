Vývoj bojů (540. den): Americké zdroje tvrdí, že ofenziva hlavního cíle nedosáhne

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí za čtvrtek 17. srpna. Situace na některých místech už může být jiná.

Víme, kde bojují Zuzany 2 a na jaký typ misí létá MiG-29. Exslovenské stíhačky MiG-29 nad Ukrajinou opravdu intenzivně bojují. Můžeme tak usuzovat z přibývajících záběrů, které zveřejňuje ukrajinská armáda. Ve čtvrtek například ukázala tuto fotografii:

MiG-29 on the way to work 🫡 pic.twitter.com/5eXeFitsKF

— Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 17, 2023