„Aby mohli volit i nebožtíci.“ Protivládní scéna před protesty mobilizuje, šíří se hoaxy o korespondenční volbě

Korespondenční volba je pro odpůrce vlády trnem v oku od chvíle, kdy si ji pětikoalice napsala do programového prohlášení. Dosud svůj odpor proti ní zdůvodňovali tím, že u dopisového hlasování nelze vyloučit, že odesílatele někdo neovlivnil. Teď ale protivládní tábor přitvrzuje. Korespondenční volbu stále častě označuje rovnou za způsob, kterým chtějí současné vládní strany výsledek zfalšovat a zůstat „u vesla“.

„Rakušan řekl, že budou klidně nocovat ve Sněmovně. No jistě, protože to je jediný způsob, jak by se mohli udržet dále u moci,“ prohlásil například předseda mimoparlamentní strany PRO Jindřich Rajchl v zatím posledním z videí, která pravidelně publikuje.

V útocích na korespondenční volbu se navíc často objevují narážky na minulé prezidentské volby v USA, které dezinformační scéna pokládá, podobně jako poražený Donald Trump, za zfalšované.

„V příštích volbách se ve volebních grafech nadějeme typických bidenovských křivek, volební výsledky nepůjde přezkoumat,“ napsal v minulých dnech například vlivný blogger Daniel Sterzik, který publikuje pod pseudonymem Vidlák a vystupuje na Rajchlových demonstracích.

Termín „bidenovské křivky“ znamená skokové přírůstky hlasů a změny v pořadí kandidátů, které způsobuje různé tempo sčítání hlasů odevzdaných dopisově, v různě velkých okrscích apod. Dezinformátoři to vydávají za důkaz manipulací.

Vůdčí postavy antisystémového tábora používají narativy o falšování korespondenčních voleb k mobilizaci svých příznivců před protestními akcemi plánovanými v září s tím, že je třeba vládu odstavit dřív, než záměr prosadí. Dezinformace padají na úrodnou půdu a řada odpůrců vlády je bere jako hotovou věc.

