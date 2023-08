Německý sen o čipové velmoci narazí na nedostatek lidí, jejich shánění zase na AfD

Německý kancléř Olaf Scholz (SPD) měl nedávno důvod k oslavám. Největší tchajwanský výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) oznámil, že svou vůbec první továrnu v Evropě postaví v Německu. Vybral si Drážďany, které leží jen kousek od hranic s Českem.

„Další globální hráč v polovodičovém odvětví přichází do Německa. Ukazuje to, že Německo je atraktivní a konkurenceschopnou lokalitou, zejména pak pro technologie, jako je mikroelektronika,“ řekl k tomu ministr hospodářství Robert Habeck ze strany Zelených.

Získat tuto investici nebylo snadné. Tchajwanský podnik o ní vyjednával od roku 2021. Nyní plánuje, že továrnu u saské metropole vybuduje do roku 2027. Spojí síly s několika „čipovými“ podniky: s největším německým výrobcem těchto drobných součástek Infineonem, německým Boschem a nizozemskou NXP Semiconductors.

Celková výše investice bude 10 miliard eur, tedy v přepočtu 240 miliard korun. TSMC získá 70procentní podíl, na každého z jejích partnerů pak připadne 10procentní díl.

Neobešlo se to bez státních pobídek. Německá vláda si ale jejich celkovou výši nechala pro sebe. Tamní list Handelsblatt ji odhadl na polovinu celkové investice, tedy na zhruba pět miliard eur.

Nová továrna bude podle TSMC vyrábět starší a méně moderní čipy, jež se používají hlavně v automobilovém průmyslu. Podnik z Tchaj-wanu tak vyjde vstříc německým automobilkám. Ty kvůli nedostatku čipů musely v době covidové pandemie dokonce na čas omezit výrobu. Kvůli tomu přišly o tržby v řádu miliard eur.

Každý měsíc by továrna u Drážďan měla vyrobit na 40 000 waferů, což jsou křemíkové desky, které jsou základem pro výrobu čipů. Práci v ní najde na dva tisíce lidí.

„V Německu vznikne opravdový ekosystém pro výrobu čipů. Vytvoří to objednávky pro celý sektor – pro výrobce strojů, optických zařízení, pro kvalifikované zaměstnance,“ dodal k tomu ministr hospodářství Habeck.

Německo přitahuje investory

Tchajwanský TSMC se zařadil k dalším „čipovým“ společnostem, které si pro vybudování nových továren vybraly právě Německo.

Před několika týdny oznámil také americký Intel, že v Magdeburku, hlavním městě spolkové země Sasko-Anhaltsko, postaví dvě továrny za 30 miliard eur, tedy za téměř 730 miliard korun. „Je to největší přímá soukromá investice v Německu,“ komentoval to tehdy kancléř Scholz.

Nové velké investice posílí především roli Saska jako evropského čipového centra. Z výrobních linek této spolkové země, která sousedí s Českem, každý rok sjede milion waferů. Hned jedna třetina čipů vyrobených v Evropě pochází právě ze Saska. Továrny tu mají zmíněný Infineon, ale také řada dalších podniků od X-Fab po GlobalFoundries. I kvůli tomu se někdy této spolkové zemi po vzoru Silicon Valley přezdívá „Křemíkové Sasko“.

Výroba těchto drobných součástek se řadí mezi strategicky významná odvětví. Státy Evropské unie se dokonce nedávno dohodly, že výrobce čipů podpoří částkou 43 miliard eur, tedy je přes bilion korun. Chtějí tak zdvojnásobit celkový podíl EU na celosvětové produkci součástek na 10 procent a snížit tak závislost na výrobcích ze zemí jako Tchaj-wan, Japonsko, Jižní Korea a především Čína.

Nedostatek pracovníků se ještě zhorší

Velké „čipové“ podniky ale podle odborníků mohou v Německu narazit na několik problémů, které by mohly v budoucnu zkomplikovat jejich plány.

Největší ekonomika Evropy se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných sil. Ten na Německo dopadá stále citelněji. Německá obchodní a průmyslová komora nedávno informovala, že 53 procent z 22 000 firem, které vyplnily její dotazník, marně hledá nové zaměstnance.

K podobnému závěru dospěl tento týden také mnichovský ekonomický institut Ifo. „Navzdory pokulhávající ekonomice mnohé firmy zoufale hledají vhodné kandidáty,“ sdělil k tomu Stefan Sauer z Ifo. Týká se to různých oborů od účetnictví přes dopravu a architekturu až po strojírenství.

A nedostatek lidí dopadá také na výrobce čipů. Německý hospodářský institut nedávno vypočítal, že v období od června 2021 do června 2022 německému čipovému sektoru chybělo 62 000 zaměstnanců – hlavně v oblastech jako elektrotechnika a vývoj softwaru.

Z nedostatku pracovníků má obavy i předseda představenstva TSMC Mark Liu. „Německo má v tomto ohledu mezery,“ řekl k tomu.

Experti se přitom obávají, že situace se v budoucnu ještě zhorší, a to paradoxně s příchodem TSMC a dalších velkých podniků. „Kdykoliv přijdou na trh nové firmy, zvýší se konkurence, zejména pokud jde o kvalifikované pracovníky,“ podotýká Frank Bösenberg z organizace Silicon Saxony, která zastřešuje výrobce, výzkumné instituce a start-upy spojené s čipy.

Dnes v Sasku v čipovém odvětví pracuje na 76 000 lidí. Do roku 2030 by měl jejich počet stoupnout na 100 000.

Ministr práce Hubertus Heil (SPD) na jaře řekl, že do roku 2035 bude Německu chybět až sedm milionů zaměstnanců. To je zhruba počet obyvatel Berlína, Hamburku a Mnichova dohromady. „To by opravdu mohlo být brzdou našeho ekonomického rozvoje,“ zdůraznil.

Scholzova vláda proto vypočítala, že musí přilákat na 400 000 kvalifikovaných lidí ze zahraničí ročně. Nedávno kvůli tomu prosadila zákon, který talentovaným cizincům zlehčuje nástup do práce, i když nemají německé profesní kvalifikace. Také zlehčuje podmínky pro získání německého občanství.

„Všichni, kdo si chtějí vyhrnout rukávy a dát se do práce, jsou v Německu vítaní,“ pronesl kancléř Scholz na Světovém ekonomickém fóru v Davosu letos v lednu. Využil tak nejsledovanějšího setkání světových lídrů, aby do své země přilákal potřebnou pracovní sílu ze zahraničí.

Cizinci už teď hrají v čipovém odvětví klíčovou roli. Zmíněný Infineon ve svých továrnách v Sasku zaměstnává lidi více než 50 národností, firma GlobalFoundries jich napočítala 40. Do Institutu polovodičů a mikrosystémů při Technické univerzitě v Drážďanech se na studia hlásí Indové, Číňané i Íránci.

AfD prý poškozuje atraktivitu Saska

Další brzdou rozvoje Německa coby čipového centra Evropy by mohl být vzestup krajní pravice – konkrétně strany Alternative für Deutschland (Alternativa pro Německo, AfD), která dlouhodobě volá po omezení migrace. Její členové na sebe upozorňují vyostřenou rétorikou a xenofobními a rasistickými výroky. To by mohlo odradit některé investory a cizince rozhlížející se po práci v Evropě.

„AfD je největším rizikem pro byznysové aktivity ve východním Německu,“ zdůraznil německý ministr financí Christian Lindner (FDP). „Strana, která chce zemi uzavřít a která podporuje xenofobní klišé, je jako písek v soukolí ekonomiky.“

Saský premiér Michael Kretschmer (CDU) odmítl, že by Sasko bylo k cizincům nepřátelské. „Lidé, kteří tu chtějí pracovat a integrovat se do německé společnosti, jsou tu velmi vítaní,“ řekl Financial Times.

Přesto jsou v této spolkové zemi slyšet názory, že vzestup AfD a její xenofobní rétorika poškozují její image. „Strana atraktivitu Saska jako regionu pro podnikání bezpochyby poškozuje,“ myslí si Martin Dulig (SPD), saský ministr hospodářství.

AfD by aktuálně volilo 21 procent Němců, což je nejvíce v její desetileté historii. Dotahuje se tak na největší opoziční stranu CDU, která by nyní získala 26 procent.

V zemích, které dříve spadaly pod komunistickou Německou demokratickou republiku (NDR), má AfD ještě silnější pozici než v bývalém západním Německu. Ve spolkové zemi Sasko, v níž leží Drážďany, by krajní pravice aktuálně skončila druhá se ziskem 30,4 procenta. CDU má před ní náskok ani ne tři procentní body.

Zprávy o nárůstu popularity krajní pravice se dostávají do světového a někdy i lokálního tisku v zahraničí. To může mít vliv na rozhodování možných pracovníků.

„Když krajně pravicová skupina posiluje nebo když její politici získávají funkce, je to zpráva i v cizině,“ řekl webu Deutsche Welle Ulrich Kober, ředitel think tanku Bertelsmann Stiftung s tím, že články o AfD se dostaly například do deníku Times of India. „Lidé vědí, co se v Německu děje,“ doplnil.

To potvrzuje také IT manažer Shivam Mehrotra. Z Indie přišel před pěti lety za prací do Braniborska, kde AfD v průzkumech veřejného mínění aktuálně vede. „Nemyslím si, že by to byl určující faktor, podle kterého se někdo rozhoduje, zda se do Německa přestěhuje. Ale směr, kterým se Německo jako země vydává, ten lidé zohledňují,“ je přesvědčen. Sám tvrdí, že se s rasismem téměř nesetkal. Přesto ho vzestup AfD znepokojuje.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nedávno analyzovala postoje kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Ptala se jich, co považují za největší překážky při příchodu do Německa. Zhruba 38 procent zmínilo neznalost němčiny, 18 procent pak obavy z rasismu a diskriminace.

„Hraje to nějakou roli. Ale musí se to dát do kontextu dalších, důležitějších faktorů,“ řekl k tomu Kober. Podle něj se lidé rozhodují hlavně na základě budoucí mzdy, možného kariérního postupu a kvality života. „Většina lidí si také uvědomuje, že společnost bez rasismu neexistuje,“ upozornil.

Německo chce být „křemíkovým lídrem“ Evropy a oznamuje obří investice do továren na čipy.

Plány ale podle odborníků narazí na velký nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

Už v minulosti – například od června 2021 do června 2022 – německému čipovému sektoru chybělo 62 000 zaměstnanců.

Jejich lákání ze zahraničí zase může omezit strach ze sílící strany AfD a související xenofobie a rasismu.

OECD u 18 procent kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí zjistila obavu z rasismu a diskriminace jako jednu z překážek příchodu do Německa.

Jen v Sasku má počet zaměstnanců v továrnách na čipy vzrůst ze 76 000 na 100 000 do roku 2030.

Scholzova vláda vypočítala, že musí přilákat na 400 000 kvalifikovaných lidí ze zahraničí ročně.

Zákonem zlehčila talentovaným cizincům nástup do práce i získání občanství.

