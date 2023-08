Dodávky penicilinu budou v září zřejmě ještě menší než na jaře

Penicilinu bude v Česku na začátku podzimu zřejmě ještě méně než v zimních a jarních měsících. Vyplývá to z dat získaných Deníkem N. Hlavní výrobce antibiotika je do konce září schopný dodat zhruba 26 tisíc balení. V době červnového nedostatku penicilinu přitom do Česka přišlo více než 70 tisíc balení.