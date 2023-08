Nerudová na cestě do Komise musí překonat svou neznámost v Bruselu. Šance jejího soupeře ale oslabily

Nominaci Nerudové na kandidátku hnutí ve čtvrtek potvrdilo předsednictvo STAN. Neúspěšná uchazečka o prezidentský úřad by měla být lídryní takzvaných osobností pro Evropu, které doplní stranickou část kandidátky. Na post jejího lídra předsednictvo navrhuje místopředsedu strany Jana Farského.

O nominaci Nerudové se spekulovalo už několik měsíců spolu s variantou, že by bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně mohla zároveň dostat nabídku stát se budoucí českou eurokomisařkou.

Právě STAN totiž s nominací na tuto pozici podle předběžné domluvy z dob skládání koaliční vlády na podzim 2021 počítá. Dohoda ale pozici eurokomisaře slibuje celé tehdejší koalici Pirátů se Starosty, nikoliv jen samotnému STAN.

Zmíněné ujednání před týdnem zpochybnil místopředseda ODS a europoslanec Alexandr Vondra, se kterým se pro eurovolby počítá jako s lídrem stranické kandidátky. O nominaci nástupce Věry Jourové mají podle něj usilovat občanští demokraté.

„U dohody jsem nebyl, údajně je to dohoda z konce koaličního vyjednávání, dozvěděl jsem se to až ex post. V žádném případě to podle mě neznamená, že PirStan má nějaký bianco šek na to, že když někoho navrhne, ostatní se na to mohou jen podívat a odsouhlasit to. Ne, bude to schvalovat vláda, navíc až po volbách,“ řekl Vondra serveru Seznam Zprávy.

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan jeho slova vzápětí odmítl. V rozhovoru pro server Aktuálně.cz popsal, že dohoda platí a nepočítá s tím, že by ji vládní partneři nerespektovali.

„U této dohody byla vyjednávací sestava STAN ve složení: já, Petr Gazdík a Věslav Michalik. Myslím, že to bylo jasně dáno a stvrzeno podáním ruky premiéra Petra Fialy,“ řekl Rakušan.

Deník N se proto znovu zeptal premiéra, zda je úmluva stále aktuální. „Platí dohoda, že právo nominace eurokomisaře má koalice Pirátů a STAN, nominaci následně projedná vládní koalice a také výbor pro EU v Poslanecké sněmovně. Následně ji schvaluje vláda,“ odpověděl vládní mluvčí Václav Smolka.

Jinými slovy Petr Fiala nadále počítá s nominací od PirSTAN (nikoliv tedy jen od Starostů), ta ale teoreticky nemusí projít dalším schvalovacím procesem.

„Premiér bude respektovat, že by s nějakým jménem měl přijít STAN, ale musí být