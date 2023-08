Z obezity se nevyroste, to je jen alibismus rodičů, říká lékař. Dětem radí pít vodu jako zvířátka

Po přečtení rozhovoru se mimo jiné dozvíte:

Co mohu dělat, pokud moje dítě přibralo?

Proč nepomáhá dítěti opakovat, že je tlusté?

Vyroste dítě z nadváhy samo?

Jak motivovat potomka, aby nepil slazené nápoje?

Čím je nebezpečný párek s kečupem?

Proč poprvé dítě po lázních natrvalo nezhubne?

V posledních letech několikanásobně vzrostl počet obézních dětí. Čím je to způsobeno?

Za posledních třicet let došlo k obrovskému nárůstu, kdy z původních tří procent to narostlo až na 16 procent v roce 2021. Největší nárůst se odehrál mezi lety 2016 a 2021.

Vysvětlením toho posledního skoku je covid. Během něj se změnily stravovací návyky a pohybové zvyklosti, obzvláště u nejmladší části populace. Nejvíce obézních dětí přibylo mezi jedenácti- až patnáctiletými. To je generace, která covid odnesla z hlediska nárůstu obezity nejvíce.

A je to tedy dané tím, že děti byly zavřené doma?

Ano, nemohly se hýbat, nechodily do školy, ztratily sociální kontakt a největší problém je, že si na to zvykly. Návyky z pandemie si mnohé děti přenesly i do svého dalšího života.

Co může dělat rodič, pokud si všimne, že jeho dítě najednou má kulatější bříško, a neví, jestli je to nadváha, nebo obezita?

Může počkat, jestli to na preventivní prohlídce konstatuje dětský lékař, nebo si vezme jednoduchá data, tedy výšku a váhu, spočítá si body mass index. A následně se podívá na stránky Státního zdravotního ústavu, kde jsou takzvané percentilové grafy. Z nich jednoduše zjistí, jestli dítě má nadváhu, nebo obezitu.

Je nadváha pro dítě nebezpečná?

Nadváha určitě ne, ale záleží na tom, jestli ta nadváha je stabilní, tedy že má dítě kilo nebo dvě navíc v průběhu posledních pěti nebo deseti let. Pak bych to asi neřešil, ale pokud se z děťátka, které bylo na padesátém percentilu, posunuje do oblasti nadváhy a je to skokové, dá se předpokládat, že se v průběhu dalších dvou nebo tří let dostane do pásma obezity.

Dvě kila cukru za měsíc v nápojích

Občas ve svém okolí vidím děti s pár kily navíc a rodiče jejich váhu řeší restrikcemi, kdy mu opakují: „To už nejez! Dej si jen jeden kousek!“ Pomáhají tím dítěti?

Snaží se, ale je otázka, jestli restrikce jde tím správným směrem. Velká část dětské populace má problém s