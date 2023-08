Skladatel, který překlenul propast mezi duchovně bohatou hudbou a šlágrem. Také křesťan, který rád dělá, co je zakázané

Seriál Česká inteligence: Je možné, že se jako Češi nechováme úplně ideálně ke svým hudebním skladatelům. Z toho, že mnozí jsou ve světě úspěšní, by se dalo soudit, že jde o plod systematického úsilí institucí nebo rovnou českého státu. Bohužel tomu tak ale nebylo a není – a platí to i pro ta nejznámější jména.

Ze Smetany jsme kdysi učinili pouhého „zakladatele národní hudby“. A tak už to zůstalo, ačkoliv jde o komponistu parametrů světových, ze kterého by se za hranicemi mohlo reálně uvádět mnohem víc než jenom Prodaná nevěsta a Má vlast (respektive její nejchytlavější část Vltava alias – ve světě – Moldau). Dvořák je na tom lépe, svět od něj zná skoro všechno, o což se zasloužil jeho německý vydavatel Simrock; tolik potřebná kritická edice jeho díla (která by umožnila odlišit Dvořákův původní plán od nánosů upravovatelů) ale dodnes neexistuje. I Janáčka vypravili do světa především cizinci (Maxem Brodem počínaje a Sirem Charlesem Mackerrasem zatím asi nekonče). A o velkou část zahraniční slávy Bohuslava Martinů se stará (nestátní) institut, který nese jeho jméno a žije z peněz, které provozování jeho hudby vydělává hlavně v zahraničí.

Z existence špičkových souborů, jako je Česká filharmonie, nebo festivalů, jako je Pražské jaro, by mohl vzniknout dojem, že existuje něco jako systémová péče o uvádění české hudby ve světě. Bohužel tomu tak není. A ještě víc než u hudby staré padesát a víc let to platí u té současné. Nové pohyby eviduje hrstka znalců, ale do společnosti se tyto změny nepropisují.

Skladby Jana Klusáka (narozen 1934) Axis temporum, Zpráva pro akademii, Stesk po Mozartovi nebo jednoaktová opera Filoktétés by v jen trochu vzdělanější společnosti patřily k běžné konverzaci na večírcích i sociálních sítích. Je tomu tak?

