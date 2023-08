Co s AfD, pokud dál posílí, nebo dokonce vyhraje? Němci už diskutují, jestli ji lze zakázat

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

V Německu i nadále narůstá podpora populistické krajně pravicové strany Alternative für Deutschland (AfD), která je podle posledních průzkumů už druhou nejsilnější politickou silou v zemi. Nejúspěšnější krajně pravicová strana od druhé světové války si neklade malé cíle a chce do spolkových voleb nasadit i kandidáta na kancléře spolkové vlády. Důvody odklonu německých voličů od mainstreamových stran, šance na úspěch v budoucích volbách, variantu zákazu strany i vztah české krajní pravice k té německé vysvětlili Deníku N politologové Lukáš Novotný a Miroslav Mareš.

Podle průzkumu veřejného mínění z poloviny července by ve volbách získala současná německá vládní koalice Sociálních demokratů (SPD) kancléře Olafa Scholze, Zelených a Svobodných (FDP) dohromady jen 38 % hlasů.

Opět posílila AfD, která by si sama o sobě na konto připsala přízeň 19–21 % voličů. To je více, než by byla v současné době schopna získat jakákoli strana z vládní trojkoalice, kdyby kandidovala samostatně.

Je to zatím nejen nejvyšší zisk, který by AfD za svou desetiletou existenci na spolkové úrovni mohla získat, ale současně jde o největší úspěch krajní pravice od konce druhé světové války.

Klíč jejího úspěchu