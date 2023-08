LK-99 není supravodič. K vyvrácení senzační hypotézy stačily tři týdny

Koncem července zveřejnil korejský tým, v jehož čele stáli I Sokpä (Lee Sukbae) a Kim Čihun (Kim Jihoon), dva nerecenzované články, ve kterých sdělil, že jejich materiál vykazuje supravodivé vlastnosti při teplotě 127 °C a normálním tlaku.

Kdyby to byla pravda, šlo by o vědecký objev hodný Nobelovy ceny a velmi pravděpodobně o začátek velké technologické revoluce. Supravodivost je totéž co úplná nepřítomnost elektrického odporu. Takové materiály existují, ale jen za velmi nízkých teplot, případně i vysokých tlaků, což omezuje jejich praktické využití. Supravodič, který by fungoval za normálních podmínek, by mohl přispět k efektivnější výrobě elektřiny, k jejímu bezztrátovému přenosu a nejspíš by také přiblížil prakticky použitelnou jadernou fúzi.

Taková naděje pořád existuje. Ale LK-99 tímto spásným materiálem nebude, ledaže by