Idylický queer svět seriálu Srdcerváči. Snad až na nedobrovolný coming out jednoho z herců

„Myslím si, že právě v tom spočívá tajemství úspěchu našeho seriálu,“ vyjádřil se herec Joe Locke, který ztvárňuje hlavní postavu Charlieho. „Nikdo z nás nečekal, že bude rezonovat u staršího obecenstva, a přece se to děje.“ Locke zmiňoval i zkušenost z osobní schůzky s jedním fanouškem. „Bylo mu 56 let a před blízkými udělal coming out poté, co viděl Srdcerváče. Teď si našel partnera a prý je nejšťastnější, co kdy byl.“

S osobními příběhy se lidé svěřili také v diskuzi pod oficiálním trailerem k první sérii na YouTube. „Kéž by existovaly podobné seriály, když jsem byl sám teenager. Velmi by mi to pomohlo,“ napsal jednapadesátiletý Brit Howard Trigg. „Nedokázal jsem mluvit o své identitě, ke queer lidem se tehdy přistupovalo tak, že