Proč bychom si měli přát, aby bylo v naší čtvrti centrum pro narkomany i „šlehárna“?

Před loňskými komunálními volbami bylo v Praze 5 velkým tématem místní radnice kontaktní centrum pro drogově závislé Progressive v Mahenově ulici. Městská část vyslyšela volání naštvaných obyvatel z okolí a zařízení vypověděla smlouvu.

Místním vadili narkomani aplikující si drogy na ulici, močení na veřejnosti a další jevy spojené s vyšší koncentrací lidí užívajících návykové látky.

Ačkoliv v Mahenově ulici je nyní klidněji, o situaci v širším okolí se to říci nedá. Například v dubnu městská policie řešila dva případy pobodání na Andělu. Na problémy si místní stěžují i nadále.

Potvrzuje to také starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik (Praha 5 sobě), který se do funkce dostal po loňských volbách. „Přímo Mahenově ulici to ulehčilo, ale ti lidé nezmizeli. Posunuli se o kus dál do Husových sadů. Nic se nevyřešilo,“ řekl Deníku N.

Stejně to vidí také ředitel obecně prospěšné společnosti Progressive Vojtěch Janouškovec. „S naším odchodem klienti nezmizeli. Z našeho pohledu se situace naopak zhoršila. Předpoklad, že zmizí kontaktní centrum a zmizí problém, se nenaplnil,“ říká v kanceláři v Praze 8.

Tam se jeho tým přestěhoval po nuceném odchodu z Košíř, nové místo však funguje jen jako zázemí – péči o klienty musí pracovníci centra dělat v terénu. Progressive od začátku roku neúspěšně hledá nové prostory. Magistrát přislíbil, že pomůže urychleně najít náhradu. To se však zatím nestalo.

Tento případ je ukázkou toho, že ačkoliv