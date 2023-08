Příběh migrantky z Kamerunu: Kdybych věděla, co si prožiju, zůstala bych. Evropa jako sen, který se rozplyne

Mladá žena z afrického Kamerunu se na cestu do Evropy vydala před více než deseti lety. Po dlouho trvající, velmi nebezpečné a náročné cestě se nakonec dostala do Španělska, ve kterém žije a pracuje dodnes. O utrpení, které africké migrantky na cestě zažívají, se podle ní moc nemluví. Je přesvědčená, že mnoho migrantů do Evropy vede naivita a nedostatek informací. Chtěla by jim pomoct a některé přesvědčit, že rizika s cestou spojená za to nestojí. O svém příběhu promluvila s Deníkem N.