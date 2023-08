O Fremrovi nikdy nepadlo nic negativního. Po bitvě je každý generál, říká poradce Kysela

V rozhovoru se také ptáme:

Jak reagoval na Fremrovo vzdání se nominace na Ústavní soud?

Nastala v nominačním procesu ze strany jeho panelu nějaká chyba?

Změní se něco na fungování prezidentovy poradní skupiny?

Proč nabídl nejdříve svoji vlastní rezignaci a následně ji podal celý poradní panel?

Pan Robert Fremr v pondělí oznámil, že se vzdává své nominace na post ústavního soudce. Jak jste na jeho slova reagoval? Co o tom soudíte?

Je to asi kombinace úlevy a určitého smutku, zklamání. Úlevy z toho, že ta rezignace je svého druhu tečkou za vyhrocenou veřejnou pozorností, která byla této konkrétní nominaci a jejím souvislostem věnována.

A smutek nebo lítost má celou řadu různých vrstev, protože se otevírá veliké téma všeho toho, co se dělo před rokem 1989. A tím pádem těžko můžete nepociťovat lítost vůči tomu, co se dělo před rokem 1989 a vůči konkrétním obětem režimu, protože řada z nich se i do těch veřejných diskuzí zapojila.

Pak je to samozřejmě lítost nad tím, byl-li pan doktor Fremr někým, kdo se v určité míře, která zatím není úplně zřejmá, na těchto nespravedlnostech podílel. A mohl bych pokračovat dalšími různými vrstvami. Je to taková kombinace pocitů.

Může podle vás tato diskuze o předlistopadovém působení soudců justici někam posunout?

Já ji považuji za trochu překvapivou, protože se mi zdálo, že se odehrála na začátku devadesátých let, kdy to bylo zcela pochopitelné, legitimní, jakýmsi způsobem i institucionalizované. Naopak že by se po celá léta odehrávala průběžně, to se mi tedy úplně nezdá.

A tím pádem mě překvapilo, že s tak masivním odstupem času vyhřezne téma předlistopadového působení, jako bychom se ocitali někde v roce 1991.

Diskuze zatížená ohromnou mírou emocí, což je pochopitelné právě u těch konkrétních obětí. Ale jde o to, kdo všechno ty oběti jsou, čí emoce to jsou. Ta diskuze zkrátka měla řadu různých rozměrů.

Je vcelku evidentní, že velká část se týká právě doby před rokem 1989 jako takové, další část se týká trestní justice, další se může týkat konkrétních kauz pana doktora Fremra. Významná část debaty se týkala prezidenta (Petra) Pavla a s panem doktorem Fremrem měla relativně malou souvislost.

U doktora Fremra může jít o další rozměr jeho činnosti, že zatímco pro ty, kteří uvažují podobně jako já, je jeho mezinárodní kariéra důležitou hodnotou nebo bonusem, tak leckomu jinému může naopak vadit jeho ochota nechat vyšetřovat činy, kterých se dopouštějí Izraelci na palestinských územích. A že to pro někoho je srovnatelně hrozné, nebo ještě možná horší, než jsou právě ta konkrétní rozhodnutí z osmdesátých let. Je to pel-mel, ve kterém je relativně obtížné se vyznat. Rozhodně se mi nezdá, že je to jen a pouze diskuze, která by se týkala předlistopadové justice.

Mluvil jste v posledních dnech s panem Fremrem? O čem jste se bavili?

Mluvili jsme spolu jednak osobně, když byl na počátku srpna v Senátu, a pak jsme si jednou telefonovali. Šlo v podstatě o reflexi veřejné debaty.

„Olšany? Nic jsme nevěděli“

Co byste zpětně vy a váš panel udělali v celém procesu doporučení Roberta Fremra jinak?

Nemyslím, že bychom něco udělali jinak. Jinak se dá obecně říci, že po bitvě je každý generál. Když se podíváte na to, jakou pověst má pan Fremr, jakou kariéru má za sebou, nikdy o něm nikdo neřekl nic negativního –⁠ snad s výjimkou toho, že když soudil kauzu Pavla Opočenského, tak to tehdy vyvolávalo určité otazníky.

Jinak je to někdo, kdo působil na Nejvyšším soudu, v Mezinárodním trestním tribunálu pro Rwandu, na Mezinárodním trestním soudu, uvažovalo se o něm jako o předsedovi Nejvyššího soudu a stal se místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Je tady dlouhá kariéra, řada různých kariérních zlomů, kdy se o něm mluvilo a nikdo nikdy nic neřekl.

Pak letos 12. června byla jeho kandidatura předložena Senátu a záhy poté se začínají objevovat nejrůznější informace, které se tedy mohly objevovat už dříve. Zdálo se mi, že s výjimkou nějakého staršího vyjádření pana (Petra) Pazdery Payna vůči panu Fremrovi nikdo nic neřekl. Když 11. července probíhala jednání ústavně-právního a lidskoprávního výboru, tak zase proběhla bez jakýchkoli problémů.

A teprve na konci července, a ještě spíše na začátku srpna po hlasování Senátu, se objevují informace, které kdyby samozřejmě byly k dispozici dříve, tak by to posuzování našeho panelu i rozhodování prezidenta velmi pravděpodobně bylo jiné.

Otázka je, jestli je to zrovna moje vina nebo naše vina, když to, co v archivech je, se objevilo až po druhém srpnu, a ne předtím.

Na druhou stranu kauza Olšanské hřbitovy byla poměrně mediálně známá už v osmdesátých letech, s Robertem Fremrem je spjatá tím, že byl předsedou tehdejšího soudního senátu. A někteří historici to označují i za takzvaný monstrproces. Nebyla chyba se na tuto konkrétní kauzu nepodívat blíže? Jednali jste o tom s panem Fremrem?

Kdybychom o té kauze věděli, tak bychom se na ni podívali blíže.

Vy jste o ní vůbec nevěděli?

My jsme o ní nevěděli. První dopis pana Pazdery Payna jsem dostal 28. června, přičemž pan doktor Fremr byl navržen Senátu 12. června. Rolí panelu je doporučit někoho k rozhodnutí prezidentovi. Takže pokud někdo začne 28. června posílat dopisy, tak ty musí posílat buď prezidentovi, nebo je může posílat Senátu.

V tomto případě se to všechno stalo, zdálo se mi nicméně, že z hlediska nějakých zavedených klasických médií je to vlastně téma nebo linka, kterou drželo pouze Echo24. A to se měnilo až někdy koncem července, a ještě spíše v srpnu.

My jsme zkrátka vycházeli z toho, že kdyby o panu Fremrovi bylo známo cokoliv negativního, tak jsme se to dozvěděli dříve. Když nebyl vybrán na post předsedy Nejvyššího soudu, vyjádření jeho bývalé předsedkyně Ivy Brožové, které si velice vážím a která je skutečně nositelkou žitých hodnot, bylo ve prospěch pana doktora Fremra velmi silné. Koneckonců silným zůstávalo i teď, když se o něm mluvilo.

Pan předseda pražského Vrchního soudu (Luboš) Dörfl, který má zase mimořádně dobrou pověst z hlediska toho, co se mu podařilo udělat se severočeskou justicí, pana doktora Fremra angažoval jako někoho, kdo mu má pomoci vylepšit pověst soudu. Zkrátka když budete pracovat s nejrůznějšími nositeli informací, vždycky vám z toho vyjde portrét velmi dobrý. A tímto portrétem jsme se řídili. To je asi všechno, co vám k tomu můžu říct.

Ačkoli tedy nevnímáte nějakou zásadní chybu, kterou by váš panel v rozhodovacím procesu udělal, přesto jste se svým panelem prezidentu Pavlovi nabídl rezignaci. Nejdříve vy sám za sebe, později celý panel. Proč tedy?

Protože všichni jsme přicházeli prezidentu Pavlovi pomoci, a nikoliv pro něj představovat nějakou kouli na noze nebo závaží. A pokud si čtete v posledních dnech a týdnech tisk, a ještě když jste na tom hůře a jste v té míře neprozíravý, že se podíváte na některé internetové diskuze, vyplývá z toho, že jsme selhali, že jsme viníky, že jsme prezidenta vlákali do pasti, že jsme sbírka lidí zcela nepoužitelných. V té chvíli je asi namístě říct prezidentu Pavlovi, že pakliže on by měl tentýž pocit, tak jsme samozřejmě připraveni odejít.

Moji kolegové nejsou vůbec placeni, já mám dohodu o pracovní činnosti, takže nikdo z nás to rozhodně nešel dělat proto, aby zbohatl. Vzhledem k tomu, jaké máme kariéry nebo pověst, jsme to nešli dělat