Vývoj bojů (537. den): Ukrajinci u Robotyne právě nasadili jednu z nejsilnějších jednotek, jaké mají

Ukrajinci vstoupili do Robotyne, začala o ni bojovat mocná 82. brigáda, vyzbrojená dosud nenasazenými typy západní techniky.

Storm Shadow zabil dalšího vysokého důstojníka ruské armády.

Slovensko, Aljaška, východní Německo i Mongolsko – ruská propaganda si dělá nároky po celém světě.

Mapy dne – Robotyne + lety západních špionážních letadel na ruské a běloruské hranici.

Videa dne – Ruská střela zničí ukrajinský tank; dron zlikviduje ruské odminovací zařízení; ruský bombardér během shazování bomb; ukrajinská Marjinka před příchodem a po příchodu ruského světa.

Informace v tomto textu jsou shrnutím událostí z pondělí 14. srpna. Situace na některých místech už může být jiná.

Ukrajinci vstoupili do Robotyne, začala o ni bojovat mocná 82. brigáda, vyzbrojená dosud nenasazenými typy západní techniky. Během pondělí přicházely zprávy, že ukrajinská armáda vstoupila do obce Robotyne na Orichovském směru. To je ten, který přes Tokmak a Melitopol končí na severním pobřeží Azovského moře. Postup až k jeho břehům by znamenal odříznutí Krymu od zbytku Ruska.

Informace se lišily v tom, jakou část vesnice Ukrajinci získali, ale shodovaly se, že v ní už jsou. Aktuální stav je neznámý. Ruské zdroje v úterý dopoledne tvrdily, že všechny útoky v oblasti odrazily. Nelze to ověřit. Jedná se o běžný postup ruské strany, která často popírá své neúspěchy, i když už jsou definitivní. Čerstvým příkladem je například ztráta vesnice Urožajne dál na východě, o které jsme psali v pondělí. Velitel ruského praporu Vostok, který ji bránil, osvobození obce ukrajinskou armádou potvrdil až dnes.

Podle jednoho z ukrajinských telegramových kanálů byla situace v Robotyne v pondělí večer následující: severovýchodní okraj ovládali Ukrajinci (žlutá barva), střed vesnice byl územím nikoho (šedá) a Rusové se drželi jen na jihu (červená).

Jedním ze zdrojů takového hodnocení je video, které ukazuje ostřelování ruských pozic právě na jižní straně Robotyne:

Russian positions being hit in southern part of Robotyne. pic.twitter.com/OnefwAobLX — Def Mon (@DefMon3) August 14, 2023

Ještě důležitější informací než nejnovější postup je však to, že se objevily nové typy západní techniky, na jejichž zničení si dnes začali dělat Rusové nárok. Tvrdí, že v oblasti Robotyne zasáhli