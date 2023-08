K dobrovolnému předurčení se zatím přihlásilo jen třicet lidí. Po prázdninách se to zlepší, věří armáda

Do obrany státu se lze od 23. července zapojit prostřednictvím takzvaného dobrovolného předurčení. Lidé, kteří by chtěli armádě pomoci v případě zhoršení bezpečnostní situace, se mohou hlásit na krajská vojenská velitelství. Podmínkou je věk v rozmezí 18 až 60 let, zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost. Uchazečů jsou zatím necelé tři desítky, armáda očekává větší zájem po prázdninách.

Institut dobrovolného předurčení je od druhé poloviny července čtvrtou možností, jak se zapojit do obrany státu. Dosud bylo možné se stát vojákem z povolání, vstoupit do aktivní zálohy nebo se dobrovolně zúčastnit vojenského cvičení.

Dobrovolný předurčenec výcvikem procházet nemusí. Zájemci stačí prokázat zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a dodat čestné prohlášení o tom, že nepodporuje, nepropaguje ani nesympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka.

Následně ho armáda začne evidovat a v případě zhoršené bezpečnostní situace ho k výcviku povolá. Jak ovšem před časem serveru iRozhlas popsala ministryně obrany Jana Černochová (ODS), nejedná se jen o případy přímého ohrožení státu.

„V případě, že by Česká republika potřebovala IT pracovníky, tak tady máte o mně data a já s vámi chci uzavřít kontrakt. Takto to bude fungovat. Myslím si, že je to dobrá alternativa k tomu, kdy některé země hovoří o znovuzavedení základní vojenské služby. V tuto chvíli touto cestou jít nechceme,“ vysvětlovala.

Podle mluvčí Krajského vojenského velitelství (KVV) Liberec Jany Horňákové jde o institut pro „občany, kteří cítí povinnost se v této nelehké době angažovat, avšak nemohou z rodinných či pracovních důvodů věnovat tolik času službě armádě jako například voják v aktivní záloze“.

V oblasti přihlášených vede Praha, v regionech jich jsou jednotky

Magdalena Dvořáková z tiskového odboru generálního štábu Deníku N řekla, že zájemců