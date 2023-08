Nezaměstnaní, vyhořelí, bez naděje. Příběhy mladých Číňanů ukazují odvrácenou stranu „století Asie“

Jak naložit s nepříjemnou informací, která budí úzkost? Zmizí, když před ní zavřete oči? Čínská vláda to zkusila: vyhlásila, že přestane zveřejňovat, kolik mladých Číňanů nemá práci. Dotčené mladé tím nenadchla. Jejich nezaměstnanost je rekordní, pracovní trh nejhorší za desítky let a vyčerpání ústí do vyhoření. Co jsou zač: křečci v začarovaném kruhu, rozmazlené sýkorky, nebo ovce, které už nemají sílu „polykat hořkou pilulku“ a převlékat se za vlka? Na příbězích tří mladých Číňanů vypráví Deník N o hluboké krizi, odvrácené straně „století Asie“.