„Teď vypadáme jako hlupáci.“ Pavlův poradní panel kvůli Fremrovi nabídl rezignaci, část členů o tom neví

Prezidentův konzultační panel kvůli problematické nominaci soudce Roberta Fremra do Ústavního soudu nabídl hlavě státu rezignaci. Dva ze šesti členů však o tomto rozhodnutí nevěděli. „Jestli to kolegové pochopili jinak, je mi to líto,“ říká právník Jan Kysela, který poradní skupinu vede.