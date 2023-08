„Akt zvůle, nečestné jednání.“ Langšádlová narazila na odpor stovek vědců, kritiku svého návrhu nechala bez reakce

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová plánuje prosadit změnu zákona o výzkumných institucích. Ty by podle doposud zveřejněných návrhů i vyjádření samotné ministryně měly přijít o část autonomie, jak už Deník N popsal. Tím by se podle Langšádlové mělo jejich fungování zefektivnit, například by mělo být snazší měnit jejich výzkumné cíle, případně výzkumnou instituci úplně zrušit.

Takovou moc by nově měla samotná ministerstva, doposud však náležela především radám jednotlivých ústavů, které díky tomu byly do velké míry autonomní a nezávislé na politickém rozhodování.

Navrhované změny se ale nelíbí výzkumníkům, kteří se proti krokům vlastní ministryně rozhodli bojovat peticí. „Změny navržené v připravovaném přílepku by vedly k drastickému omezení samosprávy veřejných výzkumných institucí a nepřiměřeně by posílily jejich zřizovatele,“ stojí v dokumentu, za kterým stojí několik vědeckých sdružení v čele s Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu.

Petici proti krokům ministryně k pondělku podepsalo více než osm stovek lidí, převážně vysokoškolských vyučujících, výzkumníků nebo pracovníků rezortních ústavů a Akademie věd. Ti se podle svých slov bojí, že se