Parkování je geniální nástroj na zničení měst. V Česku je to úspěšná brzda dostupnějšího bydlení

Parkování ovlivňuje veškerý váš život. S touto myšlenkou sepsal americký novinář Henry Grabar svou knihu Paved Paradise: How Parking Explains the World, tedy jak parkování dokáže vysvětlit celý svět. Knížka na několika minipříbězích ukazuje, jak si Američané kvůli parkování dokázali zničit svá města. A ukazuje i cestu, po níž k tomu došli.

Situace v Americe je v mnoha ohledech jiná než u nás. Nemáme tu šestnáctiproudé dálnice, vybouraná historická centra měst kvůli parkovacím domům ani nekončící prstence satelitů kolem měst. Alespoň zatím.

Návrhy jako ten od ministerstva pro místní rozvoj však právě k podobným městům směřují. K městům, kde se veřejný prostor i život lidí podřizuje automobilům a kde je automobil jediná smysluplná forma dopravy.

Návrh to byl špatný, což ostatně přiznalo ve finále i samotné ministerstvo. V praxi by znamenal, že se k bytům větším než 70 m2 musela nově stavět dvě parkovací stání namísto současného jednoho. Dříve to bylo u bytů větších než 100 m2.

Pokud by návrh prošel, vedl by ke zhoršení bytové krize a v dlouhodobém měřítku i ke zhoršení kvality života v zemi. Kromě jiného by znamenal, že by se v centru Prahy, Brna, Ostravy nebo Telče muselo