Rojení „modrých mužíčků“ v Jihočínském moři: Jak velká čínská okupace dohnala dva menší okupanty k dohodě

Analýza Magdaleny Slezákové: Snaha čelit obřímu, mocnému a hlavně rozpínavému sousedovi spojuje i ty, kteří by se jinak hádali mezi sebou. Filipíny se s Vietnamem přou v Jihočínském moři, ale mnohem větší obavu v nich budí čínští „modří mužíčci“. Krátce po čínsko-filipínském střetu u polorozpadlé, ale strategické lodi vyhlásily Manila s Hanojí, že chtějí spojit síly. Společný jmenovatel? Peking.

Už na první pohled je zřejmé, že má své nejlepší dny za sebou. Zchátrala, plazí se po ní rez a boky jí proděravěly. Kdyby v tomto stavu měla znovu brázdit moře – tak jako tenkrát za druhé světové války, když byla ještě zbrusu nová –, bez pomoci by nejspíš daleko nedoplula.

Jenže BRP Sierra Madre (původně tanková výsadková loď amerického námořnictva, které ji za vietnamské války převedlo pod Vietnamskou republiku a po válce postoupilo Filipínám) se nikam odplout nechystá. To by jí to musel rozkázat její velitel: Filipínské ozbrojené síly, respektive Filipínské námořnictvo.

Vrak U stříbrných okounů

A Filipínské námořnictvo tu loď už před čtvrt stoletím proměnilo ve vrak. V roce 1999 s ní záměrně najelo na mělčinu u zhruba 20 kilometrů dlouhého atolu v Jihočínském moři.

Pro člověka je to velmi nehostinné místo. Všude kolem