Fyzici narazili na zásadní rozpor mezi teorií a výsledky experimentů. Objeví pro nás úplně nový svět?

Nové vyhodnocení dat naměřených vědci z amerického Fermilabu a několika dalších pracovišť v rámci experimentu Mion g–2 ponechává prostor k domněnce, že základní teorie částicové fyziky má trhliny. Většina vědců by to nadšeně uvítala. Získali by naději, že se po mnoha letech pohnou z mrtvého bodu.