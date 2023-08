„Workoholismus není nic, za co bychom měli druhé obdivovat.“ Se Šárkou Homfray o kultuře dření

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Kde v Česku leží kořeny kultu práce?

Proč se u nás neumíme bavit o tlaku na férovější pracovní podmínky?

Jde se vyhnout hustle culture?

Má si zaměstnavatel všimnout, když se v práci topíme?

Co s námi dělá doba, ve které musíme být neustále online?

Rád bych se s tebou bavil o odkazu Jakuba Šepse. Ale na začátek se musím zeptat: Máš nějaký komentář k jeho konkrétnímu případu? Přece jen jsi místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací, takže i tenhle úředník mohl teoreticky využít vaši pomoc.

V první řadě musím vyslovit upřímnou soustrast všem pozůstalým, což už jsme koneckonců i udělali. Nemohu podrobněji komentovat tuto konkrétní kauzu, máme k ní informace stejné jako všichni ostatní, to jest ze sdělovacích prostředků. Každopádně je to samozřejmě lidská tragédie. Každý život, který skončí dříve, než by musel, je smutný. A když nic jiného, pokud vyvolá debatu o systémových problémech, které mohou konkrétního člověka dovést k tak smutnému a nevratnému kroku, je to asi jediné, co se v takové situaci dá dělat.

„Bolel mě z toho celý člověk, a navíc jsem si uvědomil, že jsem si zhuntoval jestli ne celé, tak určitě půl zdraví. Atopický ekzém, extrémně vysoký tlak, který si každé ráno musím měřit a zobat pilulky, obezita, zuby ne úplně ve skvělé kondici, problém s játry a další ‚skvělé‘ neduhy pramenící z nervů a velkého množství alkoholu. Postihl mě únavový syndrom a také jsem přes jednu noc zešedivěl, což je neskutečné. Najednou jsem byl ke všemu naprosto apatický, jako bych ztratil veškerou radost ze života a s tím prakticky veškeré emoce.“ Z dopisu Jakuba Šepse na rozloučenou

Šeps napsal obsáhlý dopis na rozloučenou, který vložil do naplánovaného neveřejného příspěvku na Facebooku. Jeho rodina se ho nakonec rozhodla zveřejnit. Popisuje v něm, jak moc se přetěžoval, jak pracoval 1177 hodin přesčasů, pracoval v podstatě nonstop. Na jeho oddělení pracoval podle jeho slov jen on a kolegyně. A to vedlo k přetížení, které ho dohnalo k sebevraždě. Co všechno může člověku způsobit workoholismus, dlouhodobé přepracování?

V první řadě to mohou být problémy zdravotní. Ty nám vyplynou jak z toho, že nadměrné množství práce přináší stres. A stres má na lidský organismus dobře popsané negativní vlivy. Zároveň nám kvantitativně množství času, který prací strávíme, v zásadě znemožňuje jakékoliv jiné aktivity, které dnes už asi nejsou zpochybňované jako součást zdravého životního stylu. Ať už je to spánek, relaxace, aktivní pohyb a podobně. Je důležité vědět, že nejde jen o stres, ale o to, že už neděláme nic jiného, než jenom pracujeme. A tělo potřebuje různé způsoby fungování.

Kromě fyzického a psychického zdraví nám to narušuje vztahy s rodinou, s blízkými. Ve chvíli, kdy se začneme izolovat, kdy nemáme čas nejdřív na vzdálenější známé a přátele, pak ani na ty bližší, pak ani na nejbližší rodinu, dochází k tomu, že budeme izolovaní. A kdybychom se dostali do stadia, kdy budeme potřebovat pomoc nebo intervenci, už kolem nebude nikdo, kdo by to viděl, kdo by to zaznamenal. Takže izolace neprospívá ani těm workoholikům samotným.

Kromě těchto velmi viditelných negativních důsledků se mohou objevit i některé méně viditelné. Workoholismus například nezbytně neznamená, že