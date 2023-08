Zůstala znělka i žluté dodávky, jen jméno je jiné. Někdejší Family Frost stále obráží Česko se svými zmrzlinami

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Auta rozvážející zmrzlinu a další mražené zboží byla fenoménem 90. let. V konkurenci nastupujících supermarketů si bývalý Family Frost prošel oslabením, na českém trhu se mu ale pod novým jménem Family Market podařilo udržet. Místo svolávání zákazníků známou znělkou nyní firma dává přednost prodeji předem smluveným klientům. Také jim ale občas prodejci Family Marketu z nostalgie zahrají. „Pořád je to silný marketingový nástroj,“ říká šéf firmy Jonáš Navrátil.

„Autíčko zastavovalo přímo u nás v ulici. Pamatuju si, že jsem k němu vždycky chodil. Byl to takový Pavlovův reflex: člověk slyšel znělku a najednou dostal chuť na zmrzlinu,“ vzpomíná pro Deník N dnešní třicátník Jonáš Navrátil na konec 90. let, kdy si jako dítě chodil pro zmrzlinu k Family Frostu. Dnes řídí flotilu dodávek, jimž zůstala jejich příznačná žlutá barva. Vede totiž společnost Family Market, která je přímým nástupcem Family Frostu.

Pobočka stejnojmenné německé firmy vstoupila do Česka v roce 1993 a rychle si získala popularitu. V čase neexistence hypermarketů a teprve se probouzejícího kapitalismu byl Family Frost zjevením. Do vesnice nebo menšího města pravidelně přijížděla dodávka značky Mercedes, která už zdáli vyhrávala původem švédskou ukolébavku, jejíž tóny mají děti 90. let spojené právě se zmrzlinou a dobou léta.

Služba bodovala tím, že byla nová a neokoukaná a přiváděla na český venkov punc Západu. „Tehdy Family Frost prodával zmrzliny, které na trhu nebyly běžně dostupné,“ připomíná Navrátil. Sám si jako dítě oblíbil legendární raketu – vícebarevný vodový nanuk. Produkty tehdy firmě dodávala především mateřská skupina Schöller a prodávaly se po krabicích.

Jejich ceny nebyly lidové, rodiče či prarodiče se ale