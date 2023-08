Ústecký zastupitel za SPD mluvil o „černých držkách“. „Byl to úlet,“ hájí se

Hůla svůj výrok pronesl na jednání zastupitelstva na konci července. Zastupitelé tehdy projednávali zrušení přímé trolejbusové linky z centra do městské části Mojžíř, ústecké vyloučené lokality. Namísto tohoto spojení město zavedlo přestupní autobus, do kterého cestující vstupují pouze předními dveřmi, aby se do vozu nedostal nikdo bez platné jízdenky.

Cestující poté kontrolují revizoři spolu s městskou policií, město navíc autobusy vybavilo bezpečnostními kamerami. Zastupitel za SPD a Trikoloru Hůla na jednání zastupitelstva jakožto „bývalý dopravák“ nesouhlasil se zavedením funkce „asistent přepravy“.

„Já jsem v dopravě pracoval 47 let a tedy dost dobře nechápu, že zavádíme další funkci asistent přepravy. Proč by to nemohl být průvodčí? Řeknu vám zkušenost z Paříže. Protože jsem šetřil, tak jsem si objednal levnej hotel, ale ten byl v senegalský čtvrti na konečný metra. Do toho metra nastoupili dva policisti, průvodčí a do příští zastávky zkontrolovali jízdenky. Sem tam nějakou černou držku vyloučili, a