Ničení budoucnosti romských dětí musí skončit. Je to na tobě, vládo

Komentář Josefa Boušky: Nesmyslné zařazování romských dětí do speciálních tříd není technická vada vzdělávacího systému. Je to zločin, se kterým musí vláda začít něco dělat, jakkoli nevděčný úkol to bude. Žádná jiná šance zlepšit situaci romské menšiny a její soužití se zbytkem české populace neexistuje.