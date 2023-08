Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Letní Letná vznikla vlastně náhodou, letos ale slaví už 20 let. Ohlédnutí za uplynulými dvaceti lety oblíbeného festivalu nového cirkusu a divadla, který vypukne ve čtvrtek, napsal pro rubriku Za oponou jeho ředitel a zakladatel Jiří Turek.

Letní Letná začala potlučením na kolečkových bruslích. Letos slaví dvacet let, čím diváky láká?

Už téměř dvacet let se každý srpen stěhuji do své maringotky na Letnou, abych sledoval a se svými kolegy spoluvytvářel příběh Letní Letné. Když se vrátím na začátek, někdy do roku 2003 či 2004, uvědomuji si, jaká shoda náhod vedla k tomu, že festival vznikl.

V té době jsem pořádal v Kolíně Mezinárodní festival neverbálního divadla Kašparův kolínský memoriál, později Memoriál. Zásadní pro mě bylo setkání s režisérem a performerem Danielem Gulkem, který ve Francii založil soubor Cie Cahin Caha, koupil šapito velké 30 metrů a vytvořil představení Grimm.

Na takovou produkci byl ale Kolín malý, a tak přišel nápad, že nejprve odehrajeme šest představení v Praze a poté jedno v Kolíně. V Praze jsme k tomu přidali pár českých souborů, které se věnovaly fyzickému divadlu, něco pro děti, koncert… A tak vznikl v roce 2004 první ročník Letní Letné.

Na kolečkových bruslích

Už od začátku jsme si