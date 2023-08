Rusové přepsali dějiny. Učebnice předkládá žákům lži a představu o Rusku jako výlučném státě

Na obálce má nová ruská učebnice černou stavbu, symbol ruského imperialismu, nadutosti a opovrhování veškerými mezinárodními pravidly: Krymský most, který nechal ruský prezident Vladimir Putin postavit poté, co v roce 2014 přikázal anektovat ukrajinský poloostrov Krym.

Když žáci druhého stupně ruských základních škol svou novou učebnici dějepisu otevřou, zjistí, proč je na obálce právě Krymský most. Nebo vojenská přehlídka na Rudém náměstí jako oslava síly a agrese. A pak mají dvě možnosti: buď tomu, co si přečtou, uvěří, nebo ne. Ale podle historika a pedagoga Sergeje Černyšova z ruského Novosibirsku to bude dětem v pubertálním věku nejspíš jedno. Každopádně se to budou muset naučit.

„Ukrajina je ultranacionalistický stát. Dnes je jakýkoliv