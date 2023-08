Trenérka: Každá velká akce ve fotbale žen je lepší než předchozí. Kluci časem zjistí, že holky to umí taky

Mistrovství světa ve fotbale žen míří do semifinále, o titul mistryň světa bojují Angličanky, Španělky, Švédky a domácí Australanky. Česká reprezentace se, stejně jako v minulých letech, nedostala do hlavní části turnaje. „Je to takový začarovaný kruh, ze kterého zatím není východisko,“ říká trenérka a bývalá reprezentantka Blanka Pěničková, která tvrdí, že pro profesionalizaci ženského fotbalu už kluby udělaly maximum.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Co by mohlo pomoci české ženské reprezentaci k postupu na mistrovství světa?

Jaká je úroveň ženského fotbalu ve světě?

V čem se (ne)liší ženský a mužský fotbal?

Jak to vypadá s fotbalem na vesnicích a ve školách?

Jak na vás působí dosavadní průběh letošního mistrovství?

Velkolepě. V ženském fotbale můžeme vidět, že každá další velká akce je lepší než ta předchozí. Loňské mistrovství Evropy v Anglii bylo pro Evropu přelomovou akcí, diváků byla spousta a mělo to velký mediální dosah. I výkony byly skvělé.

Nynější mistrovství v Austrálii a na Novém Zélandu ho do počtu diváků ještě převyšuje, má větší sledovanost. A výkony týmů, které tady v evropském prostředí normálně nepotkáváme, jsou pro mě zajímavé. Baví mě to.

Dá se tedy říct, že ve světovém měřítku se situace ženského fotbalu zlepšuje?

Ano, určitě. Když čteme analýzy a zprávy, jak probíhala cesta jednotlivých týmů vedoucí k účasti na mistrovství světa, u všech je to spojené především s větším zájmem a podporou národní fotbalové asociace v dané zemi.

Letos soutěžily na mistrovství světa také týmy jako Haiti, Vietnam nebo Filipíny. Jejich mužská reprezentace se do hlavní části turnaje ještě nikdy nepodívala. Jak často se můžeme setkat se situací, že ženský fotbal někde předběhne ten mužský?

To mi vlastně nedošlo, ale když to takto zmiňujete, nevybavuju si moc sportů, kde by tomu tak bylo. Nicméně klíč pro postup na mistrovství světa je pro tyto týmy jednodušší než třeba pro ty evropské: ty, které nepostupovaly přímo ze skupiny, musely přes play-off. Těch zápasů, než se dostaly na samotné mistrovství, byla ještě spousta.

Mimoevropské týmy to mají o něco jednodušší: stačí se soustředit na jednu kvalifikaci. A když se všechno sejde, povede se to. Zároveň ale pobláznění lidí v zemích jako Haiti nebo na Filipínách, že tam jsou a dokážou konkurovat třeba i silným favoritům, bylo skvělé.

Český tým skončil v kvalifikační skupině třetí z pěti a měl stejný počet bodů jako Bosna a Hercegovina, které se podařilo postoupit. Je to nějaká předzvěst, že by se Češky mohly příště dostat do hlavní části turnaje?

Nejsem si jistá. Ve skupině samozřejmě vždycky trochu závisí i na štěstí, koho potkáte za soupeře. Co se týká českého týmu, myslím si, že je pro nás přece jen bližší kvalifikace na mistrovství Evropy než na svět. Tam je to trošku komplikovanější. Za mě by měla být cesta postupná, dostat se nejdřív na mistrovství Evropy a svět by měl následovat.

Co by tedy bylo třeba změnit, abychom do budoucna měli možnost na něm českou reprezentaci vidět?

Je to komplikovaná otázka, bavíme se o tom dlouhodobě. Jak už jsem naznačila, týmy, které se dnes mistrovství účastní, začala v určitém momentě hodně podporovat jejich národní asociace. Dala do toho velké peníze, prostředky pro mediální podporu. Byl to takový start, přerod národních soutěží na to, aby se zprofesionalizovaly, aby hráčky trénovaly ještě víc.

Zároveň jde i o