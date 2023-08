Na festivalech electro hudby nám po záchodcích kreslí, motorkářští fandové do nich zase hází dělbuchy, říká šéf Toi Toi

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Pokud člověk v létě navštíví festival nebo jinou hromadnou akci, nejspíš tam využije i služeb firmy Toi Toi. Provozovatel mobilních toalet působí na českém trhu už třicet let. Za tu dobu se požadavky lidí hodně proměnily. „Člověk chce, aby bylo na festivalu bezpečno, bylo na něm kvalitní občerstvení a kvalitní sociální služby. Proto chemické záchody ustupují a více se pronajímají keramické splachovací toalety,“ říká šéf společnosti Karel Svoboda.

„Můj tatínek 35 let učil a čekal, že mi předá učitelské žezlo. Já jsem mu ale po 2,5 letech řekl ne,“ vzpomíná Karel Svoboda.

Vystudovaný učitel nastoupil po revoluci za otcem na obchodní akademii. Učení ho ale nebavilo, a tak se při prázdninové brigádě v Německu nechal zlákat k nabídce na založení české pobočky tamní společnosti Toi Toi.

„Tátu jsem tehdy poprosil o 75 tisíc korun, abych měl na základní jmění a ve firmě mohl mít podíl. Tenkrát šlo o obrovské peníze. On mi je ale dal a za pár let jsme zjistili, že to bylo dobré rozhodnutí,“ říká manažer v centrále podniku, kterou zřídil v rodném Slaném.

„Jak se mohou ztratit“

V roce 1993 Svoboda začínal se třemi toaletami, které sám čistil a vyprazdňoval. Dnes spolu se stejnojmennou německou skupinou vlastní podnik s obratem kolem 400 milionů korun ročně. „Toalet máme třináct tisíc. Sto až sto padesát se nám jich ale každý rok ztratí,“ vypočítává ředitel.

„Když to vyprávím německým kolegům, tak se tomu diví. Jak se mohou ztratit? Němci chápou, když je někde na festivalu třeba převalí do vody nebo jinak zdemolují, už ale nerozumí tomu, že nám je lidi kradou. To se u nich neděje,“ směje se Svoboda.

Lidé Toi Toi znají nejvíce z festivalů. Dají se hudební akce rozlišit podle toho, v jakém stavu jejich návštěvníci toalety zanechávají? „To se asi říct nedá. Dáte na místo záchod a první ožrala ho zaneřádí, až je nepoužitelný. Logicky – kde se víc pije, tam je to složitější,“ vysvětluje šéf firmy. Jiné je to s devastací kadibudek.

„V tomhle už jsou festivaly různorodé. Na metalových akcích se