Češi jsou pro další podporu Ukrajinců, ale jen do konce války. Nejskeptičtější k pomoci jsou ženy

Česká společnost je i nadále nakloněna pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny. Ve velké většině ale Češi inklinují k rychlému konci války, a to i za cenu toho, že Rusku zůstane část ukrajinského území. Ukázal to aktuální výzkum organizace STEM, který má Deník N k dispozici. Po konci války by podle mínění většiny lidí neměli mít uprchlíci možnost zůstat v Česku.