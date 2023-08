Workoholismus je společensky ceněná závislost. Člověk ale jede ve velmi zrádném rychlíku, vysvětluje psycholožka

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Jak se liší workoholismus od jiných závislostí?

V čem je tento druh závislosti zrádný?

Co pro člověka s workoholismem znamená přijít o práci?

Na čem svůj život budovat, když se zhroutí to jediné, na čem stál.

Jak byste popsala workoholismus?

Označujeme tak závislost na práci, nebo řekněme chorobný vztah k práci. Ta se stává jasným středobodem života. Pro workoholika je práce tím, čím je pro kuřáka nikotin – potřebuje ji, aby mu bylo dobře. Nebo, což je možná přesnější, aby mu nebylo špatně. Pokud to funguje, tedy mizí špatné pocity a přicházejí dobré, stane se z toho návyk – náš mozek je z velké části zařízením na tvorbu návyků, těch dobrých i těch horších.

A co člověk řeší nevhodným návykem? Nějakou tíseň nebo nerovnováhu. Extrémní pracovní nasazení dává člověku smysl života, pocit kompetence a užitečnosti, pomáhá mu zbavit se nepříjemných pocitů a pochybností. Díky němu také utíká od dalších problémů, které mu vznikají.

Mohla byste specifikovat, jaké konkrétní negativní důsledky může mít?

U workoholismu dochází k tomu, že práce zasahuje do dalších oblastí, které tím potom trpí. Velmi často to bývají vztahy, kdy tím, že člověk tráví v práci spoustu času, už nemá čas a energii rozvíjet další vztahy a trávit čas s lidmi například při rodinných nebo přátelských setkáních.

Další oblastí je určitě péče o sebe a o své zdraví. V případě, že někdo tolik pracuje, nemá čas odpočívat, chodit na procházky nebo si zdravě uvařit.

Jaké příčiny může workoholismus mít? Pan Šeps v dopisu na rozloučenou popisuje, že měl velmi náročného otce. Může být rodinné prostředí jednou z příčin? Můžete případně jmenovat nějaké další?

Příčiny můžeme hledat na povrchu, například v parametrech dané práce nebo v ambicióznosti konkrétního člověka. Ale když půjdeme ke kořenům, vždycky dojdeme až do dětských formativních let.

Jakub Šeps psal o velmi náročném otci. V podobných rodinných podmínkách v dítěti vzniká pocit, že takové, jaké je, není dost dobré. Současně s tím přichází touha nad tímhle sžíravým pocitem vyhrát a získat uznání.

Tenhle, většinou nevědomý scénář: Budu dobrý, když budu výkonný, když budu lepší než ostatní, si pak člověk nese do dalšího života a nechává se jím řídit. Není to on, vědomý dospělý, kdo volí a rozhoduje o svém životě, je to vnitřní, staré dětské zranění, které ho žene vpřed. Takhle to funguje u workoholika; závislý na alkoholu se naopak znehybňuje a utlumuje, aby nic necítil, závislý na nakupování zažívá akci na „lovu“ a podobně.

Člověk tím, že hrozně moc pracuje, vyřeší dvě důležité věci –