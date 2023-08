Bude nám po roce 2025 vládnout ANO s ODS? Pětikoalice pro to dělá, co může

Komentář Martina Fendrycha: Kdyby se nyní volilo do Sněmovny, výsledek by prakticky neumožňoval vytvořit vládu bez hnutí ANO. Části ODS se ovšem představa společného vládnutí zjevně nezdá úplně mimo. V polovině vládnutí Fialova Kabinetu nevypadá situace pětikoalice nijak růžově, řečeno eufemisticky. Volby by jí ale mohla vyhrát jedna důležitá změna.