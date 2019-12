Hořela Notre-Dame. Na Ukrajině si zvolili za prezidenta komika. U nás jsme pohřbili Karla Gotta – a v Rusku? Událostí, kterou Kreml vyhlásil za nejvýznamnější v odcházejícím roce, je prý zahájení provozu na železnici spojující poloostrov Krym s „mateřským“ Ruskem. Prezident Putin byl první pasažér. Co tím chtěl světu vzkázat?

Rok Vladimira Vladimiroviče: zdražené zelí, vlak do stanice Konečná a strach z ulice. Profil Putinových 20 let u moci

Soustředěný výraz, trochu dětské hravosti se mu zableskne v očích a pak řekne: „Je to vlastně měkčí, než když jedete autem.“

Vladimir Putin, vůdce Ruska, se 23. prosince 2019 změnil ve strojvedoucího a přes Krymský most – podle něj unikátní stavbu a světový technologický skvost – projel jako první ze všech vyvolených na Krym.

Na ukrajinský poloostrov, kam v roce 2014 tentýž Putin poslal své vojáky, aby rozšířili území impéria, a on ukázal světu i svým občanům, že ve své funkci není nadarmo déle než věčný sovětský generální tajemník Leonid Iljič Brežněv.

Ten vydržel u kormidla 18 let. Pokud Putin dotáhne své prezidentství do roku 2024, kdy už podle stávající ústavy kandidovat nemůže, bude u moci bezmála čtvrt století. A žádný večírek na rozloučenou, zdá se, nechystá. Spíš plán, jak překonat v délce vládnutí i generalissima Stalina – Josif Vissarionovič tyranizoval zemi skoro 30 let.

1999: Bouřlivá noc, kdy se měnila pokolení

„Já odcházím,“ řekl muž s tváří opuchlou, srdcem nemocným a myslí zahlcenou starostmi a pochybami o vlastních rozhodnutích.

Špatně artikuloval. Hovořil pomaleji, než se na vůdce jaderné mocnosti hodí. První prezident Ruské federace Boris Nikolajevič Jelcin v pravé poledne 31. prosince roku 1999 promluvil naposledy jako hlava státu ke svým občanům z televizní obrazovky: „Jsem unavený,“ přiznal politik, který těžké otěže prezidentství držel deset let.

Byla to jeho nejlepší a nejupřímnější řeč. „Bolest každého z vás se vtiskla do mého nemocného srdce,“ řekl muž, za jehož vlády Rusko přišlo o 45 procent průmyslové výroby. „Udělal jsem všechno, co jsem mohl… Prosím vás o odpuštění… Dejte pozor na Rusko… Vystřídá mě nové pokolení.“

Nové pokolení se na stejné obrazovce objevilo vzápětí. Málokdo tu tvář v Rusku pořádně znal, i když drobný muž s vysokým čelem a očima nápadně blízko u sebe od léta zastával funkci premiéra. Vladimir Vladimirovič Putin promluvil k Rusům už jako pověřený funkcí prezidenta, zcela novým jazykem, se zjevným odhodláním a energií změnit vše, co se odcházející garnituře nepovedlo.

Tohle byla hodně bouřlivá noc. Ale ani ne proto, že by se slavil příchod posledního roku tisíciletí. Spíš příchod nového pána Kremlu.

„Drazí Rusové, chci vás upozornit, že jakékoliv pokusy vyjít za rámec zákona, za rámec ústavy, budou razantně zastaveny. Bezpečnostní složky plní své povinnosti v běžném režimu,“ přivítal Putin nový rok a z dikce i výrazu jeho tváře bylo jasné, že s tímhle mladíkem nestojí za to žertovat.

Už jen naprostá odlišnost v atmosféře obou projevů – odcházejícího starého sovětského aparátčíka, který prosadil především svobodu slova a médií, a nastupujícího mladého důstojníka KGB, který médiím za několik měsíců utne tipec, vypovídala o tom, že svět vstupuje do nové éry vztahů s ruskou velmocí.

Putin působil jako zjevení: nejen mladý, ale navíc zdravý, perspektivní a velmi pracovitý důstojník KGB (o téhle profesi se v novoročních projevech taktně mlčelo).

A i když mnozí věděli, jak byl Vladimir Vladimirovič spjat s tajnými službami a že byl špionem v NDR, překážkou v jeho cestě za úspěchem to nebylo. Země se zmítala v úplně jiných problémech – po nedávném státním bankrotu mnozí neměli ani na jídlo, na Kavkaze zuřila válka, hrozilo, že se bude opakovat osud Sovětského svazu a Rusko se bude dále rozpadat.

Za této situace byl nějaký ten lustrační škraloup naprostou marginálií. Navíc – mnozí Rusové vnímali a vnímají profesi špiona jako potřebnou, hodnou obdivu a záslužnou.

Je to přesně dvacet let, co Jelcin už slavil příchod nového roku v rodinném kruhu a bez starostí, za stolem obtěžkaným sulcem, sádlem, okurkami a pelmeni plněnými rybím masem, a v Kremlu se už zabydloval nový vladař.

Sádlo a sulc nemá Putin na rozdíl od Jelcina rád. Stejně jako i vodku a koňak. Kupodivu nejen tón novoročních projevů, ale i tahle rozdílnost ve stravovacích návycích obou politiků v mnohém charakterizuje jejich volební období. I těch dvacet let, která uplynula od chvíle, kdy se vystřídali na trůnu.

S pusou plnou demokracie

S příchodem mladého politika si mnozí spojovali nové naděje.

Lidé, že zavede pořádek, zlikviduje korupci a bude vládnout rukou pádnou nad těmi, kdo je doposud vysávali.

Vojáci doufali, že jako důstojník bude mít pro silová odvětví pochopení.

Agenti, že to je jeden z nich a tajné služby teď dostanou zelenou.

Rodina abdikujícího Jelcina věřila, že z vděčnosti za trůn a žezlo jim Vladimir Vladimirovič zajistí imunitu, ani se nebude rýpat v tom, jak přišli ti všichni zeťové a přátelé dcer Jelcina ke svým pohádkovým majetkům – mimochodem tohle je jeden ze slibů, který Putin dodržel.

Matky vojáků byly přesvědčeny, že ukončí vleklý konflikt v Čečensku a vrátí jim jejich syny domů – i tohle se mu celkem povedlo.

Sám Putin měl při prvních projevech pusu plnou demokracie, svobody slova, tolerance k jiným názorům a obdivu k západním demokraciím.

Kromě splněných očekávání Vladimir Vladimirovič za tu dobu, která od dramatické novoroční noci uplynula, vrátil Rusko do starých známých kolejí a sám se vžil do role vladaře dobrotivého, přísného, spravedlivého a neústupného.

Když v nejvyšší funkci začínal, vkládali v něj naděje i reformátoři a liberálové, generálové, patrioti, ale i levičáci. Protože ho neznali. Nic o něm nevěděli. Netušili, kdo to právě přichází do Kremlu, a proto si například liberální demokraté i pravicové síly vnukli pocit, že to je muž, který odpovídá představě zachránce potápějícího se Ruska vedeného poslední desetiletí nemocným alkoholikem, jeho rodinou a přáteli. S důstojníkem KGB měl přijít zákon.

Zákon přišel, ale Putinův.

Ekonomika Vladimira Putina: kauza JUKOS: v roce 2003 byla podle některých svědectví s pomocí Kremlem kontrolovaných úřadů a soudů zlikvidována největší soukromá ropná firma v Rusku а její šéf, oligarcha Chodorkovskij, byl uvězněn. Experti pokládají tuto událost za počátek totálního podřízení velkého byznysu zájmům Kremlu;

emigrace kapitálu i mozků – podle údajů vyplývajících z informací Federální služby státní statistiky opustily Rusko od roku 2000 do roku 2015 přes dva miliony lidí;

úbytek obyvatelstva dosáhl alarmující hranice 700 lidí denně (Eurasia Daily Monitor);

za dobu Putinovy vlády vzrostl počet oligarchů navzdory slibu deoligarchizovat zemi patnáctkrát (Bloomberg), počet majitelů účtů se sumou vyšší než jedna miliarda dolarů poprvé nedávno přesáhl stovku (Forbes) – Putin je pokládán za hlavního iniciátora vzniku tzv. kmotrovského kapitalismu v Rusku (Cr ony capitalism);

během třetího Putinova funkčního období se zvětšil majetek nejbohatších Rusů o 29,5 miliardy USD а nejbohatší nadále bohatnou (Bloomberg);

roste export plynu: v roce 2017 hlásí Gazprom absolutní rekord v těžbě jak v ruské, tak i sovětské historii; vloni je překonán (Gazpromexport);

ropa a plyn tvoří stále 59 procent celkového exportu – Rusku se nedaří zbavit se závislosti na energetických surovinách a povzbudit průmyslovou výrobu, především zpracovatelský průmysl, např. 20 procent trhu s nábytkem patří švédské firmě IKEA;

přes 13 procent Rusů žije za hranicí chudoby, po rozpadu SSSR tvořili chudí 35 procent obyvatelstva (Business Insider);

průměrný plat činí v přepočtu 15 400 korun, v posledních letech poměrně rychle rostl;

Rusko má rezervy přesahující 460 miliard dolarů, zahraniční dluh tvoří 29 procent HDP, podle zahraničních ekonomických expertů to umožní Rusku vyrovnat se s krizí i v případě nevelkého ekonomického růstu nepřesahujícího 1,5 procenta (Bussines Insider);

spotřeba vodky se za posledních 20 let snížila skoro o polovinu, pravděpodobně i díky příkladné Putinově životosprávě.

Putin roku 2000 a Putin roku 2020 jsou dvě různé osobnosti.

Na rozdíl od trochu legračního a nervózního mužíka se znatelným komplexem nízkého vzrůstu dnes významný státník budí spíš strach než posměch. V kom se ruský lídr Vladimir Putin ze všech světových osobností nejvíce vzhlédl? V Petrovi Velikém – ruském carovi, který sice otevřel okno do Evropy, ale také nechal povraždit tisíce svých odpůrců a některým prý dokonce sám hlavy stínal.

K obdivu k tomuto ruskému vladaři se Putin přiznal v nedávném rozhovoru pro Finantial Times. Když novinář Lionel Barber s údivem poznamenal: „On ale už umřel…“, Putin na vysvětlenou dodal: „Bude žít do té doby, dokud bude žít jeho dílo. Jako dílo každého z nás.“ A zasmál se. Pak pokračoval: „Budeme žít do té doby, dokud bude žít naše dílo.“

Petr Veliký, despotický vizionář, který si nechal vystavět pomník v podobě carského města a obětoval kvůli novému „divu světa“ životy 30 tisíc dělníků, přiblížil Rusko západní civilizaci a také jeho území významně zvětšil.

V roce 1695 táhl na Krym, aby si zajistil přístup k Černému moři a rozšířil svou bojovou flotilu. Byl to panovačný násilník, ale také mimořádně schopný a ctižádostivý muž. Rusko ale i za něj zůstalo feudálním nevolnickým státem s krajně nehumánním přístupem vrchnosti k jejím poddaným. Pokud se Vladimir Putin chtěl Petrovi podobat, pak se mu to v řadě bodů celkem povedlo.

Nejlepší nepřítel je mrtvý nepřítel – výběr pouze nejznámějších případů: Jurij Ščekočichin, poslanec Státní dumy za hnutí Jabloko a zástupce šéfredaktora opozičního listu Novaja gazeta, v roce 2003 otráven, případ neobjasněn;

Sergej Juščenkov, poslanec, liberální politik a obránce lidských práv, zastřelen v roce 2003 před svým moskevským domem;

Pol Chlebnikov, šéfredaktor ruské verze časopisu Fokus, zastřelen v roce 2004, podezřelí propuštěni pro nedostatek důkazů;

Anna Politkovská, novinářka, obránkyně lidských práv, zastřelena v den Putinových narozenin 7. října 2006, předpokládaní pachatelé odsouzeni, advokátka rodiny, opozice a děti Politkovské požadují potrestání ideologa a objednatele vraždy, který odhalen nebyl;

Alexandr Litviněnko, důstojník ruských tajných služeb, který obvinil Putinův režim z vážných zločinů a utekl do Velké Británie, kde byl v listopadu 2006 otráven radioaktivním poloniem; vrazi britskými vyšetřovateli odhaleni, jsou ale pod ochranou Ruska, které je odmítá vydat;

Anastázie Baburovová, novinářka Nové gazety, aktivistka protifašistického hnutí, zastřelena v lednu 2009 společně s advokátem Stanislavem Markelovem z politických důvodů krajními nacionalisty, vrazi odsouzeni;

Natálie Estěmirovová, obránkyně lidských práv, pracovnice hnutí Memorial na severním Kavkaze, zavražděna v červenci 2009, vrazi nepotrestáni;

Sergej Magnitskij, právník, odhalil korupční schéma na ministerstvu vnitra a u soudů, zemřel v roce 2009 za nevyjasněných okolností ve vazbě; Přečtěte si také EU jedná o obdobě Magnitského zákona. Může ho ale zablokovat Maďarsko Přečtěte si také Bill Browder: Znovu bych do Ruska nikdy nešel. Magnitského smrt mě bude pronásledovat do konce života Hadžimurat Kamalov, vydavatel listu Černovik vycházejícího v hlavním městě Dagestánu Machačkale, zastřelen v prosinci 2011;

Timur Kuašev, obránce lidských práv a zpravodaj časopisu Doš v Kabardino-Balkarsku, zavražděn v červenci 2014;

Boris Němcov, matematik, fyzik, opoziční politik, vicepremiér za prezidenta Jelcina, liberální ekonom a tvrdý kritik Putinova režimu, zastřelen v únoru 2015, vykonavatelé dopadeni, objednavatel neodhalen;

Orchan Džemal, novinář, zavražděn v červenci 2018 ve Středoafrické republice, spolu s kameramanem a režisérem dokumentárního filmu o činnosti tzv. vágnerovců – nelegálních ozbrojených formací bojujících v zájmu Kremlu v různých destinacích od Sýrie přes Jižní Ameriku po Afriku.

Rok 2019 se stal pro Putina významným především proto, že se mu podařilo zastavit postup dvou procesů, kterých se ze všeho nejvíc bojí – rozzlobené ulice a klesající popularity.

Pravda, sice letos zdražily dvě – alespoň pro běžného Rusa – nejdůležitější komodity: zelí a tvrdý alkohol, ale zdá se, že tyhle v Rusku stěžejní potraviny už opouštějí svou pozici státotvorných, určujících náladu v zemi a provokujících v případě svého nedostatku či cenové nedostupnosti k revoluci.

Blaha padají za oběť velkému Rusku

Putin má vlastně štěstí – od začátku roku zdražilo jídlo pouze o 0,9 procenta (Rosstat), a tak jeho stále opakovaná teze, že nespravedlivé západní sankce ruskému hospodářství vlastně vůbec neškodí, doznává potvrzení ve statistických tabulkách i grafech svědčících o jeho popularitě.

Dokonce se zdá, že sankce pomáhají zvýšit sebevědomí a produkci ruských zemědělců a domácím spotřebitelům zase hrdost na ruskou schopnost z každé šlamastyky vyjít jako vítěz nebo se tak alespoň tvářit.

Pokles reálných příjmů vláda a Kreml vždy dokážou s pomocí několika podřízených televizních kanálů a propagandistických (rovněž dezinformačních) webů vysvětlit zahraniční agresí, nespravedlivými sankcemi, diverzí nepřátelské ideologie a nutností obětovat něco ze svého blaha světovému míru i velikosti a budoucnosti Ruska. Velkého Ruska.

Od začátku roku zelí zdražilo o 10 procent, ale chudí občané Dálného východu a vesničané na zelí vysazení si dokážou leccos vypěstovat a nejsou na obchodních cenách tak závislí. Bohatší městský spotřebitel se bez boršče obejde.

Putina toto zelné cenové zemětřesení nezasáhlo. Nebo ho vyvážil deklarovanými úspěchy na poli mezinárodním – Rusko se podle něj stalo hlavním mírotvorcem v Sýrii a zřejmě je tou nejdůležitější překážkou vypuknutí třetího světového konfliktu, zachraňuje, jak tvrdí, své krajany na východní Ukrajině tím, že zde podporuje separatisty a nedovolí Kyjevu, aby zničil, vypudil či potrestal všechny ruskojazyčné lidi.

Staví silniční i železniční spojení na Krym, tedy podobně jako jeho vzor Petr Veliký rozšiřuje impérium, a za to zkrátka nějaké to zdražení zelné hlávky stojí. Zatím to Rusové chápou a většina z nich souhlasí. Protože jinak by se vládce nedržel na slušné úrovni popularity po celé dvě dekády.

Láska měřená počtem barelů

Po nástupu do funkce na jaře roku 2000 ho podporovalo neuvěřitelných 84 procent voličů. Putin vystupuje jako vítěz ve válce s terorismem, zachránce ruských vojáků bojujících v nesmyslném konfliktu na severním Kavkaze, který dokázal ukončit. A zároveň má štěstí – ceny ropy vyskakují z 12 na 30 dolarů za barel.

Po chudých Jelcinových letech a neúspěších liberálů je tady vláda tvrdé ruky, kázně a přísného řádu, který všem, kdo nebudou reptat a moc přemýšlet, přinese – když ne blahobyt, tak slušné přežívání.

Po havárii atomové ponorky Kursk, kterou Putin mediálně příliš nezvládl, se jeho popularita v roce 2001 snížila na 60 procent. V letech 2003–4 ale opět šplhá vzhůru – Putin zaujímá definitivně pozici silného vůdce, likviduje čečenské teroristy, nechá zavřít některé méně pokorné oligarchy a ropa je stále hezky drahá.

Jenže v letech 2004–6 začne zlobit opozice, jeden teroristický útok střídá druhý a na Ukrajině lidé uspořádají jeden ze svých majdanů, na kterém zazní i chytrá a tvrdá kritika ruského velikášství, nadřazenosti a imperiálních choutek. Popularita Putina je už zase „jen“ 60 procent.

Zato období 2006–8 je pro Putina výjimečně úspěšné – barel ropy stojí 134 dolarů, lidé nakupují jako diví, berou si úvěry a jezdí na dovolenou do Egypta a Turecka. Ve školách jsou zaváděny hodiny vlastenecké výchovy a ruské tanky obsazují gruzínskou Jižní Osetii. Rusko se opět rozrůstá a Putina podporuje 88 procent obyvatel země.

Jenže přichází ekonomická krize, cena ropy se řítí do propasti, spolu s popularitou vůdce, kterého teď obdivuje nebo alespoň snáší 61 procent občanů federace.

Televize se věnuje rozvíjení kultu Putinovy osobnosti, svoboda médií je s konečnou platností okleštěna, opoziční aktivisté končí za mřížemi.

Putin ve snaze vylepšit svůj obraz obléká kostým ptáka jeřába, nasedá do rogala a vede jeřábí hejno k lepším zítřkům do teplejších krajů. Symbolické a účinné. Rusové tleskají a slzí.

Stejně jako když se Putin potápí a nachází vzácnou amforu, dává nespočet gólů v hokejovém utkání s nejlepšími střelci světa. Jenže přichází rozvod s ženou Ludmilou, a to je šrám na Putinově dokonalosti, který je třeba něčím zacelit.

K létu 2019 přízeň klesá

Krize si žádá oběti. Putin potřebuje udržet přízeň voličů. V roce 2014 zabírá ukrajinský Krym a podporuje ho rázem 89 procent Rusů.

Na východoukrajinském Donbase bojuje s „fašisty a banderovci“, přijímá tisíce nebohých uprchlíků, kterým rozdává ruské pasy.

Pořádá nejdražší zimní olympiádu a jeho úředníci zásobují zakázanými látkami sportovce, kteří musejí vyhrát.

Válečná propaganda určená především západním uším dosahuje svého vrcholu: svatá válka za ruský svět, pravoslavné tradice, obrana před „homosexuální Evropou“ a snaha realizovat imperiální ideu vzniku Novoruska. To jsou témata, která udržují Putinovu popularitu na 82 až 86 procentech. Navíc vládce staví Krymský most, demonstruje nové, prý superúčinné zbraně, rakety rychlejší než vše, co militantní mozky doposud vynalezly.

V posledních měsících ale popularita ruského prezidenta přece jen klesá. Na vině je především penzijní reforma a zvýšení věku odchodu do důchodu, ale také letní nepokoje kvůli volbám do městské dumy v Moskvě. Sice do ulic nevyšly statisíce, ale pozornost médií si aktivisté a nespokojení Moskvané získali velkou.

Začíná se znovu více mluvit o tom, že Putin přes nesporné zásluhy zlikvidoval demokratické volby a svobodná média, potlačil projevy nespokojenosti jak v letech 2011–12, tak i nyní, do všech funkcí rozsadil své lidi, často ze silových resortů i z KGB, korupce dosáhla monstrózních rozměrů.

Naopak jeho zahraničněpolitická orientace je pokládána za úspěšnou prakticky beze zbytku. Světoví lídři si ho váží nebo se ho alespoň bojí.

Od února 2007, kdy Putin pronesl svoji slavnou řeč na bezpečnostní konferenci v Mnichově a kdy dal jasně najevo, že s Ruskem buď světové velmoci budou počítat jako s rovnoprávným partnerem, nebo nastane období velké a vyčerpávající konfrontace, většina Rusů všechny kroky Kremlu ve vztahu ke zbytku světa kvituje souhlasně, ba i s nadšením.

Tehdy nastal zřejmě i zlom v pohledu samotného Putina na jeho vztah k západní demokracii a liberálním hodnotám. Zatímco zpočátku svého prezidentství toužil po tom, aby ho mocní, především USA, vzali mezi sebe, a byl ochoten jít společnou, liberální pěšinou, když zjistil, že je stále považován za outsidera, založil si svůj vlastní protipól. Dnes to je pravoslavné, tradiční Rusko jako obrana před mravním úpadkem dekadentního Západu.

V prosinci 2019 ale přes veškerou snahu všech možných PR expertů i vizážistů a osobních trenérů podporuje Putina méně než polovina Rusů. Ekonomika stojí na místě, lidé se bouří proti svévoli úřadů, skládkám odpadu, zatýkání svých dětí, co chtějí žít jinak, ale zatím ne jinde, posunutí věkové důchodové hranice, policejní zlovůli.

Kdo se zrovna nebouří, alespoň je naštvaný. Svých stálých 30 až 40 procent odevzdaných, kteří si možná popravdě říkají, „Putin nic moc, ale aby nebylo ještě hůř!“, vládce Kremlu ale stále má a mít nejspíš bude.

Oficiální sociologická služba Ruské centrum pro výzkum veřejného mínění zveřejňuje neuvěřitelné údaje o 72procentní podpoře vůdce, zatímco nezávislé zdroje udávají hodnoty pod 40 procent a předpovídají klesající tendenci.

A tak 23. prosince 2019 Putin usedá do kabiny strojvedoucího a vlakem přejíždí jako první ze všech lidí na planetě po novém mostě Kerčský průliv na okupovaný Krym.

Všechny ruské televizní kanály v přímém přenosu oslavují vůdcův další úspěch.

Jede vstříc roku 2024, kdy mu končí poslední možný prezidentský mandát. Do důchodu se zjevně nechystá. Jde jen o to, jaká nová funkce bude v Rusku v příštích letech zřízena, jaký nový svazový stát vznikne, aby ho mohl řídit, nebo jestli bude limit na funkční období zrušen.

Podobně jako vlak, rogalo v čele hejna jeřábů nebo vojenský tryskáč míří Putin vždy sebevědomě a efektně, ale nikdo přesně neví kam.