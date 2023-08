Učitelka mého života: Dobrý editor je největší dar. Při psaní i v životě

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Dívám se na těch několik zažloutlých listů popsaných mým rukopisem, který je všude možně protkán červenými poznámkami, a říkám si, že jsem měl velké štěstí. Nejenže mě vlastně naučila psát, ale také jsem si díky ní uvědomil, jak skvělá věc dokáže být kritika od člověka, který to s vámi myslí dobře.

Jmenovala se Nathalie Lafontaine, sršela z ní energie, ráda se smála, milovala ironii a humor, ale hlavně milovala literaturu. Do Prahy přijela z Francie učit francouzštinu a francouzskou literaturu ve vrcholných devadesátkách a pomáhala tu rozjet program výuky česko-francouzské větve Gymnázia Jana Nerudy.

Při přijímačkách nebylo nutné umět francouzsky, o to se postaral první rok výuky, kdy jsme se francouzštinu učili dvacet hodin týdně. Dokonce i mě profesorka Páleníčková dokázala naučit říkat charakteristické drnčivé francouzské „er“, přestože to pro mě představovalo nejednu trapnou chvilku před spolužáky, kdy jsem na její žádost, abych opakoval její znělou výslovnost – „Jean, repetez: errrr.“, nejdřív jen marně chraplavě chrčel „chrchrchrchr“. Ale postupně jsem se ve francouzštině naučil přemýšlet a nakonec i psát. A Nathalie na tom měla největší zásluhu.

Byla okouzlující svým světáckým šarmem, svou elegantní bezprostředností a nekonvenčním nadšením, které jí zářilo z očí. Asi neznám nikoho, kdo by s takovou vášní dokázal hodiny mluvit o knihách a jejich autorech, o jednotlivých slovech, větách, jejich významech a výrazových nuancích. Ale nepředstavujte si nějakou zaprášenou nudu a suchopárné školometství odpovídající tradičnímu obrázku vousatého jazykovědce. Ani náhodou.

Literatura v jejím podání ožívala před očima, s archeologickou posedlostí Indiany Jonese z hromady písmenek trpělivě vyhrabávala a očišťovala artefakty krásy, emocí, myšlenek… Před našima očima ožíval velký tvůrčí proces, v němž jako velekněžka slavných autorů opatřovala jejich dílo smyslem snad ještě hlubším, než by si nejspíš oni sami dokázali představit.

Zní to dost vznešeně, ale když polovinu školního roku, a to opravdu nepřeháním, probíráte do detailu jednotlivé scény z