Život Kurta Gödela na pozadí bouřlivých dějin: Logika přichází z Východu

Ti dva mají i leccos společného: oba přišli ve třicátých letech s něčím převratným, co je katapultovalo z okraje logiky do jejího centra; oba strávili druhou světovou válku v USA, kde pak zůstali do konce života; oba byli v podstatě spíše matematici, ale jejich objevy se výrazně promítly i do filozofické logiky a potažmo do filozofie.

V některých ohledech byli ale až protikladní: Tarski byl Žid (původním jménem Teitelbaum), takže utéci před Hitlerem pro něj byla pochopitelná volba; Gödel byl v podstatě loajálním občanem Rakouska a ani po anšlusu neměl s režimem žádný otevřený konflikt. Tarski byl společensky zdatný a komunikativní člověk, který v Kalifornii založil nejproduktivnější logickou školu dvacátého století (k jeho žákům patřili například Solomon Feferman, Haim Gaifman, Richard Montague či Andrzej Mostowski); Gödel byl vlk samotář, který neměl žádné žáky a málo skutečných přátel. Tarski byl produktivní autor, jeho bibliografie čítá asi 20 knih a 110 článků; Gödel publikoval relativně málo, zejména proto, že se až obsesivně snažil dovést vše, co psal, k úplné dokonalosti.

Je pochopitelné, že osudy takovýchto postav přitahují životopisce a že nový Gödelův životopis od Stephena Budianského vychází relativně brzy i v českém překladu. Kupodivu