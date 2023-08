Skromné a tiché období? Rihanna už podruhé boří mýtus o tom, jak má vypadat těhotná žena

Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

„Když jsem zjistila, že jsem těhotná, pomyslela jsem si: V žádném případě nebudu nakupovat v uličce s těhotenskou módou,“ řekla zpěvačka pro Vogue, když čekala své první dítě.„Moci se hezky obléknout je až příliš velká zábava. Nenechám si ji ujít jen proto, že se mění moje tělo,“ dodala Rihanna, která aktuálně čeká své druhé dítě. Předpokládá se, že porodit by měla ještě letos v létě, všemožné předpovědi médií i fanoušků se ale už několikrát ukázaly jako liché.

Když se jí redaktorka tehdy u příležitosti prvního těhotenství udiveně zeptala, jestli nebude nosit ani těhotenské džíny, odpověděla: „Pokud to není něco, co jsem nosila před těhotenstvím, pak bych to neměla nosit ani teď.“

Zpěvaččina prezentování těhotenství si postupně začaly všímat nejen módní časopisy a bulvární média, ale i seriózní noviny. Rozebíraly hlavně to, jak popová hvězda nastoluje nová pravidla pro těhotenskou módu a mění pohled na těhotenství jako „skromné a tiché“ období, které je třeba v klidu přečkat.

O jejím prvním těhotenství se veřejnost dozvěděla díky fotografiím, na kterých se procházela po městě s partnerem rapperem ASAP Rockym. Měla oblečené roztrhané džíny a zpod rozepnuté růžové bundy jí vyčnívalo těhotenské břicho ověšené šperky.

Následovala