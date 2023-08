Konec vlády rocku. Jak album Nevermind od Nirvany změnilo americkou popkulturu

„Nevermind se stal zlomem, kdy jeden styl západní kultury končil a druhý začínal. Ale s hudbou to souviselo jen mírně.“ Americký novinář a spisovatel Chuck Klosterman v knize Devadesátá léta popisuje, jak vzniklo legendární album Nirvany, a vysvětluje, proč se zapsalo do hudební historie.

Album Nevermind vyšlo 24. září 1991, ve stejný den jako album Blood Sugar Sex Magik od Red Hot Chili Peppers a The Low End Theory skupiny A Tribe Called Quest.

Do obchodů bylo dodáno jen 46 251 cédéček Nevermind, což z něj na chvíli udělalo nedostatkové zboží (v žebříčku Billboard začínalo album na skromném 144. místě).

Celostátně se Nevermind neumístilo až do Dne díkůvzdání a albem číslo 1 se v Americe stalo až v lednu následujícího roku. Zato jeho vedlejší vliv na vnímání doby byl rychlý a rozsáhlý. Dostalo se dokonce i do takových sfér, které mládežnická kultura do té doby neovlivňovala, například do reklamy na auta.

Písně z alba Nevermind od Nirvany ale nijak významně svět nezměnily. To, co dokáže umění, nahrávka či zvuk, má své hranice. Videoklip k písni Smells Like Teen Spirit neměl o nic větší význam než sjednocení Německa.

Ve světě, který následoval po Nevermind, muselo být vše v souladu s touto specifickou reprezentací modernosti, která se stala vzorem toho, co od nynějška všichni od všeho očekávali.

Punk, který nebyl punkem

Abyste se mohli pokusit pochopit mladé lidi, museli jste nejprve pochopit to, proč frontman Nirvany Kurt Cobain vypadal a jednal tak, jak vypadal a jednal.

A tak jako se říkalo, že rozpad skupiny Beatles předznamenal konec britského impéria, byl i veřejný vzestup Nevermind momentem, kdy se